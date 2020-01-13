Marmara Üniversitesi öğrencilerinden 'Yapay Kıkırdak' projesi - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Marmara Üniversitesi öğrencilerinden 'Yapay Kıkırdak' projesi - Son Dakika

Marmara Üniversitesi öğrencilerinden 'Yapay Kıkırdak' projesi

6 saat önce

Marmara Üniversitesi lisans ve doktora öğrencileri 'Yapay Kıkırdak' projesi geliştirdi.

Marmara Üniversitesi öğrencilerinden 'Yapay Kıkırdak' projesi, System.String[]

Marmara Üniversitesi lisans ve doktora öğrencileri 'Yapay Kıkırdak' projesi geliştirdi. Muhammet Sefa İzgördü, Evren İsa Uzgur ve Songül Ulağ'ın üzerinde çalıştığı projede insan vücudunun doğal yapısına sahip dokuyu üretmek için mezenkimal kök hücreleri kullanıldı.

Marmara Üniversitesi Nanoteknoloji ve Biyomalzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (NBUAM) araştırmalarını yürüten lisans öğrencilerinin çalışması, tıp dergisi olan "Cartilage"a kabul edildi.

3 BOYUTLU BİYOYAZICI İLE YAPAY KIKIRDAK ÜRETİLDİ

Marmara Üniversitesi öğrencisi Muhammet Sefa İzgördü tarafından 8-10 Mayıs 2019 tarihinde İspanya'nın Granada şehrinde düzenlenen "International Work-Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering" adlı konferansta sunulan proje büyük ilgi gördü. Projede 3 Boyutlu Biyoyazıcı ile yapay kıkırdak üretilerek; kıkırdak tedavileri için alternatif biyomalzeme üretimi gerçekleştirilmiş oldu. İnsan vücudunun doğal yapısına sahip bu dokuyu üretmek için mezenkimal kök hücreler kullanıldı. Hücrelerin, üretilen kıkırdak yapıları ile biyouyumlu olması; üretilen yapay kıkırdağın, aşınmış kıkırdağın yerini alma potansiyeline sahip olduğunu gösterdi.

Yapay kıkırdağın geliştirilmesinde bir sonraki adım hayvanların tedavisinde test edilmesi olacak.


Marmara Üniversitesi, Evren, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 02:46 Kaynak: DHA
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