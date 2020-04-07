Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başıbüyük Ek Hizmet Binası hizmete açıldı - Son Dakika

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başıbüyük Ek Hizmet Binası hizmete açıldı

Dünyanın sismik izolatör sistemleriyle güçlendirilen en büyük hastanesi

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başıbüyük Ek Hizmet Binası korona virüs salgını kapsamında hizmete açıldı. Dünyanın sismik izolatör sistemleriyle güçlendirilen en büyük hastanesinde 60'ı yoğun bakım olmak üzere toplam 535 yatak bulunuyor. Vali Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabı üzerinden hastane ile ilgili paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul'da korona virüsle mücadele kapsamında Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başıbüyük Ek Hizmet Binası hizmete açıldı. 181.754 metrekare arsa içerisinde, 16 bin 500 metrekare oturum alanına ve 113.000 metrekare kapalı alana sahip olan hastane binasında, 60'ı üçüncü seviye ventilatörlü erişkin yoğun bakım yatağı ve diğerleri nitelikli hasta odası kriterlerine uygun tek kişilik hasta odası olmak üzere toplam 535 adet hasta yatağı bulunmakta. Hastanede 47 adet acil servis müşahade yatağı, 29 ameliyat odası ve 195 poliklinik odası da yer alıyor.

Hastane ayrıca dünyanın sismik izolatör sistemleriyle güçlendirilen en büyük hastanesi olma özelliği taşıyor. Hastane bu sayede deprem sırasında bile ameliyatları devam ettirilebilme ve afet anlarında da 72 saate kadar eksiksiz ve kesintisiz sağlık hizmeti sunabilme özelliğini taşıyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda hastane ile ilgili bilgiler aktararak hayırlı olmasını diledi.