Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Temel Atma Töreni

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Buradaki İkmal ve Maliye Okulu'nun da önümüzdeki dönemde İzmir'e taşınması için planlama yaptık. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra biraz gecikmeyle de olsa bu proje işlerliğini sürdürüyor." dedi.

Maltepe'deki Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'nin temeli, düzenlenen törenle atıldı.

Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar ile diğer ilgililer katıldı.

Milli Savunma Bakanı Akar, törende yaptığı konuşmada, kılıç ve kalemin ülkenin ayrılmaz iki gücü olduğunu belirtti.

Temeli atılan eserin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adına yaraşır şekilde ülkenin bilim, kültür ve sanat hayatına çok önemli katkı sağlayacağını ifade eden Akar, subayların eğitimine verdikleri öneme de değindi.

Bu kapsamda harp okullarının önemine işaret eden Bakan Akar, şunları söyledi:

"Harp okullarının akabinde teknik ve taktik konuları öğrettiğimiz sınıf okullarına çok önem veriyoruz. Biz sadece silah, araç ve gereçlerle modernizasyon değil, aynı zamanda teknik konularla da yaptığımız çalışmalarla olabildiğince çağın gereklerini yerine getirmek suretiyle, subay yetiştirmek konusunda elimizden geldiğince en modern yöntemleri kullanmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede subaylarımızın dağınık yerlerde sınıf okullarının olması yerine bunları uygun yerlerde toplamak suretiyle, hem tasarruf hem etkinlik sağlamak, dolayısıyla subaylarımızın eğitim öğretimini en etkin şekilde gerçekleştirmek amacımız var. Bu nedenle buradaki İkmal ve Maliye Okulu'nun da önümüzdeki dönemde İzmir'e taşınması için planlama yaptık. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra biraz gecikmeyle de olsa bu proje işlerliğini sürdürüyor. Yakın iş birliğiyle yaptığımız bu çalışmanın önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi için elimizden gelen gayreti gösterdik, göstermeye devam edeceğiz. Buradaki subay eğitim öğretimi İzmir'de devam edecek. Bu terk ettiğimiz yer de Türkiye'ye bir başka açıdan katkılar sağlayacak ilime, irfana katkı sağlayacak bir okul, bir eğitim yuvası olacak. Bu üniversitenin yapıldıktan sonra dileğimiz, temennimiz Recep Tayyip Erdoğan ismine yaraşır şekilde ülkemize ve milletimize artan azimle katkılar sunacaktır."

"Türkiye yabancı uyruklu öğrenci sayısının artışı itibarıyla Avrupa'da birinci ülke"

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onlarca üniversitenin temelinde vizyonunu ortaya koyduğunu söyledi.

Türk öğretim sisteminin sayı itibarıyla büyük bir olgunluğa kavuştuğunu kaydeden Saraç, "207 yüksek öğretim kurumu, 8 milyona yaklaşan öğrencisi, 170 bine yaklaşan eğitim-öğretim kadrosu ile gerçekten de devasa sistemin göstergesidir." dedi.

Saraç, "Artık yatay büyüme değil, derinliğine, dikey büyüme aşamasıdır. Nitelik, kalite ve keyfiyettir önümüzdeki duran mesuliyetler. YÖK olarak biz bu mesuliyetler ile önümüze kaliteyi hedef olarak koyduk. Kalite bağlamında da yeni YÖK olarak adlandırdığımız yeni ve yenilikçi girişimlerimizle Türk yüksek öğretim sistemine kazandırılmamış olarak pek çok değeri kazandırdığımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kurum olarak çeşitliliği, misyon farklılaşmasını ve ihtisaslaşmayı kazandırdıklarına değinen Saraç, şunları kaydetti:

"Bu çeşitlilik iki koldan, araştırma üniversiteleri ve bölgesel kalkınma üniversiteler kollarından yürümektedir. Diğer taraftan 102 bin gibi gelecek nesillerin Türk bilim hayatını ve ihtiyaç duyulan gelecek nesilleri yetiştirme projesi de hızlı bir şekilde sürdürülmekte. Hedef odaklı uluslararasılaşma ise Türk yüksek öğretim sisteminin olduğu kadar, Türkiye devletine duyulan güvenin de olması hasebiyle, yabancı uyruklu öğrenci sayısının artışı itibarıyla Avrupa'da birinci ülkedir. Bu bir artış kelimesiyle ifade edilemeyecek şekilde bir sıçramadır. Bütün gelişmelerin arkasında Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner bakışı ve duruşu, canıgönülden inanarak Türk yüksek öğretimine destek vermesi, büyük kaynakların aktarılması gibi bir duruşu söz konusudur. Sayın Cumhurbaşkanımıza Türk yüksek öğretim sistemine sayısal ve nitelik açısından katkısı dolayısıyla teşekkür ederim."

"Bu tahsisat, üniversite tarihimiz açısından dönüm noktası"

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar ise bir yüksekögˆretim kurumunun, üzerine düs¸en asli görevlerle degˆerlendirileceğini ve bu asli görevlerin egˆitim-ögˆretim, bilimsel aras¸tırma ve toplumsal hizmetler olduğunu belirtti.

Marmara Üniversitesi'nin eğitim faaliyetlerinden bahseden Özvar, mevcudu 3 bini as¸an uluslararası ögˆrenciye yüksekögˆretim kapılarını açtıklarını dile getirdi.

Bu sene mezun olan Fildis¸i Sahilli bir öğrencinin Marmara'nın Fildis¸i Sahili'nde bir s¸ubesinin oldugˆunu ve Marmara adını oralarda anacagˆını heyecanla dile getirdiğini anlatan Özvar, "Son 20 yılda Sayın Cumhurbas¸kanımız Recep Tayyip Erdogˆan'ın kurdugˆu hükümetler döneminde üniversitelere sagˆlanan ve genis¸letilen bilimsel aras¸tırma fonları ve mali tahsisat sayesinde ülkemizin bilimsel üretim performansında çarpıcı gelis¸meler yas¸anmıs¸tır. Bugün memnuniyetle ifade etmek isterim ki bu destekler sayesinde Türk üniversiteleri küresel bilimsel aras¸tırma ve üretim sahasında uluslararası rakip ve paydas¸larıyla birlikte ciddi bir rekabet içine girmis¸tir." dedi.

Özvar, "S¸u an içinde bulundugˆumuz Küçükyalı I·kmal Maliye Okulu ve Egˆitim Merkezi Komutanlıgˆı'na ait arazi Muhterem Cumhurbas¸kanımız Recep Tayyip Erdogˆan'ın tensipleriyle Milli Savunma Bakanlıgˆı, Maliye Bakanlıgˆı, Çevre ve S¸ehircilik Bakanlıgˆı ve biz Marmara Üniversitesi olarak aramızda imzaladıgˆımız bir devir protokolü ile kurumumuza 2017 yılında tahsis edildi. Bu tahsisat, 136 yıllık üniversite tarihimiz açısından büyük bir dönüm noktasıdır. Zira bu tahsisat ile birlikte Recep Tayyip Erdogˆan Külliyesi adını verdigˆimiz bu arazi üzerinde üniversitemizin I·stanbul'un çes¸itli ilçelerine dagˆılmıs¸ birimlerini tek bir çatı altında toplamak mümkün olacaktır. Üniversitemizin külliye projesinin avan ve uygulama projelerini, ülkemizin tanınmıs¸ mimarlarından Hilmi S¸enalp hazırladı." diye konuştu.

"İlk etabın 525 günde tamamlanması bekleniyor"

Üniversitelerinin yeni külliyesine tas¸ınma projesinin birkaç etapta tamamlanacağına dikkati çeken Özvar, şunları kaydetti:

"Bugün birinci etapta iki fakültemizin binalarının ins¸aatlarının temel atma törenini sizlerin tes¸rifleriyle gerçekles¸tirmenin heyecanını yas¸ıyoruz. TOKI· tarafından ihalesi yapılan birinci etapta 104 bin metrekarelik bir ins¸aat gerçekles¸tirilecektir. 525 günde tamamlanması planlanan bu etapta Mühendislik ve Teknoloji Fakülteleri tas¸ınacak, arkasından protokol hükümlerine göre ikinci ve üçüncü etapta yapılacak ins¸aatlarla digˆer birimler pes¸i sıra yeni külliyemizde yerlerini alacaktır."

Konuşmaların ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile katılımcılar butona basarak külliyenin temelini attı.