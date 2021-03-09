İstanbul Şehir Üniversitesi çalışanlarına, Marmara Üniversitesi'nde istihdam müjdesi - Son Dakika

İstanbul Şehir Üniversitesi çalışanlarına, Marmara Üniversitesi'nde istihdam müjdesi

09.03.2021 14:05
İstanbul Şehir Üniversitesi çalışanlarına, Marmara Üniversitesi'nde istihdam müjdesi, System.String[]

4 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı kararları ile faaliyet izni kaldırılan İstanbul Şehir Üniversitesi idari personeli, Marmara Üniversitesi'nde çalışma imkanına kavuştu.

4 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı kararları ile faaliyet izni kaldırılan İstanbul Şehir Üniversitesi idari personeli, Marmara Üniversitesi'nde çalışma imkanına kavuştu. Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özvar'ın konuşması, iş başvurusunda bulunacak personel tarafından sevinçle karşılandı.

Rektör Prof. Dr. Erol Özvar, İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyetlerine devam edememesi sebebiyle işini kaybetmiş idari personeli ile 4 Mart 2021 tarihinde Göztepe Yerleşkesinde bir araya geldi. Rektör Özvar, Cumhurbaşkanlığı makamınca alınan karar sonrası personellerin Marmara Üniversitesi'nde istihdam kapısının aralandığının müjdesini verdi. Rektör Özvar, iş başvuruları için yürütülmesi gereken prosedürü anlattı. Yapılan açıklamada İstanbul Şehir Üniversitesi idari personelinin bundan sonra Marmara Üniversitesi'nde kamu personeli olabileceklerini ilan edildi.

Kamu personeli olabilecekler

Prof. Dr. Özvar, 30 Haziran 2020'de faaliyet izni son bulmuş İstanbul Şehir Üniversitesi'nin idari personelinin Marmara Üniversitesi'nde görev alabilmesi için 1978 tarihli Bakanlar Kurulu kararına Cumhurbaşkanı Kararı ile 3 Mart 2021'de geçici bir madde eklendiğini belirtti. Bu maddeye göre kurumun faaliyetlerine devam edemediği için işini kaybetmiş idari personel 1 ay içinde yapacakları başvuru sonrasında kamu personeli olabilecekler. Marmara Üniversitesi tarafından yapılacak mülakat ile başarılı olanlar "sözleşmeli personel" ve "sürekli işçi" statüsünde çalışma hakkı elde edecekler. Marmara Üniversitesi ailesine katılacak olan tüm idari personel; mevcut idari personelimizle aynı imkanlara sahip olacaklar, kadro derecesine ve statüsüne bağlı olarak aynı sosyal güvenceyi elde edip aynı maaşları alacaklar.

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükran borcumuz var"

Prof. Dr. Özvar konuşmasında, "Sizin içinde bulunduğunuz sıkıntıları gidermek üzere durumu kendilerine arz ettiğimizde gerekli talimatı ve kararı veren Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükran borcumuz var. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığının hukuki ve idari sürecin tamamlanmasında katkıları oldu. Bu kurumlarımıza müteşekkiriz." diye konuştu. - İSTANBUL

İstanbul Şehir Üniversitesi çalışanlarına, Marmara Üniversitesi'nde istihdam müjdesi
İstanbul Şehir Üniversitesi çalışanlarına, Marmara Üniversitesi'nde istihdam müjdesi
İstanbul Şehir Üniversitesi çalışanlarına, Marmara Üniversitesi'nde istihdam müjdesi

Marmara Üniversitesi, Erol Özvar, İstanbul, Marmara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul Şehir Üniversitesi çalışanlarına, Marmara Üniversitesi'nde istihdam müjdesi - Son Dakika


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