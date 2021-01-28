Marmara Üniversitesi, sınavda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isminin "yakışıksız şekilde" kullanılmasına ilişkin idari soruşturma başlattı - Son Dakika

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, Siyasal Bilgiler Fakültesinde yapılan final sınavındaki şıklarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isminin "yakışıksız şekilde" kullanılmasıyla ilgili idari soruşturma başlattı.

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, İktisat Fakültesi İktisat Bölümünden bir öğretim elemanının, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 40/a maddesi ile görevlendirildiği Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde "Introduction to Economics I" dersinin final sınavını test olarak yaptığı belirtildi.

Açıklamada, "Final sınavındaki seçeneklerden bazılarında, Sayın Cumhurbaşkanımızın adına yakışıksız bir biçimde gönderme yapıldığı ve öğrenciler üzerinde algı yaratılmaya çalışıldığı iddiaları üzerine adı geçen hakkında derhal idari soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.