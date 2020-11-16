Marmara Üniversitesi Sinerji Kulübü FODER Başkanı Köksal'ı ağırladı - Son Dakika

Marmara Üniversitesi Sinerji Kulübü FODER Başkanı Köksal'ı ağırladı

16.11.2020 18:05
Marmara Üniversitesi Sinerji Kulübü FODER Başkanı Köksal'ı ağırladı, System.String[]

Finansal Okuryazarlık Derneği (FODER) Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Köksal, "Düzenli bütçe yapan bireyler masraflarını kontrol altında tutar, israfı en aza indirebilir.

Finansal Okuryazarlık Derneği (FODER) Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Köksal, "Düzenli bütçe yapan bireyler masraflarını kontrol altında tutar, israfı en aza indirebilir. İsrafın zıttı tasarruftur. Gelir düzeyi ne olursa olsun, herkes az da olsa bir miktar tasarruf edebilir." dedi.

Marmara Üniversitesi Sinerji Kulübü tarafından düzenlenen Sinerji Liderlik Zirvesi'nde konuşan Köksal, gençlere, kariyer yolculuğuna yönelik tavsiyelerde bulundu.

Mülakatlarda başarılı olmak için Türkçeyi doğru kullanmak gerektiğini belirten Köksal, yabancı dil öğrenmenin ve dilin yapısını iyi bilmenin de kariyer gelişimi için önemli olduğunu kaydetti.

Köksal, Türkiye'de finansal okur yazarlığın çok yüksek olmadığına dikkati çekerek, "Toplumun önemli bir kısmı 32 yaşın altı. Genç kişiler finansal konularda biraz daha az bilgili oluyor. Gelir düzeyi ülkemizde oldukça düşük. Gelir düzeyi de finansal okur yazarlığı etkileyen bir başka unsur. FODER olarak biz tüm kesimleri kapsayacak şekilde çalışmalar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de finansal okuryazarlık bilincinin geliştirilmesi için araştırmalar yaptıklarını ve eğitimler verdiklerini değinen Köksal, tasarruf yapmanın ve birikimleri yatırımlara dönüştürmenin hem bireylere hem de ülke ekonomisine katkısı olduğunu vurguladı.

Bireylerin birikimlerini yastık altından ziyade, finans sektöründe değerlendirmesi gerektiğini ifade eden Köksal, dernek olarak verdikleri eğitimlerde bireylerin kendi harcamalarını dengelemeleri ve tasarruf yapmaları için öncelikle bir hedefe sahip olmaları gerektiğini vurguladıklarını kaydetti.

Kripto paralar ödeme sistemlerinde mükemmel çalışıyor"

Atilla Köksal, uzun vadede finansal açıdan rahat bir yaşam sürmeye giden yolun bireylerin bütçe yapmalarından ve gelir ile giderlerini dengelemelerinden başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Düzenli bütçe yapan bireyler masraflarını kontrol altında tutar, israfı en aza indirebilirler. İsrafın zıttı tasarruftur. Gelir düzeyi ne olursa olsun, herkes az da olsa bir miktar tasarruf edebilir. Erken yaşta tasarrufa başlamak, birikim ve yatırım konularında disiplinli ve sabırlı olmak gelecekte finansal açıdan rahat etmenin temel öğeleridir. 'Damlaya damlaya göl olur' atasözümüzün vurguladığı gibi küçük birikimler uzun vadede anlamlı miktarlara ulaşabilir."

Türk halkının enflasyonist sebeplerle daha kısa ve sağlamcı bir yatırımcıya dönüştüğünü kaydeden Köksal, "Türk halkı nereye yatırım yapıyor diye baktığımızda, yastık altındakileri de dahil ederek söylüyorum, paramızın 3'te birini 1 ay vadeli mevduatta bulunduruyoruz. Geri kalan ise döviz ve altında olduğu biliniyor. Bu kısmın da yüzde 40'ı yastık altında diye tabir edilen yerde. Bunun çok tuhaf bir portföy olduğunu söylemeliyim." şeklinde konuştu.

Yatırım araçları hakkında bilgi veren Köksal, sermaye piyasalarının oyun değil uzun vadeli yatırım aracı olduğunu söyledi.

Köksal, kripto paralın hayatın bir gerçeği olduğunu ifade ederek, "Kripto paralar ödeme sistemlerinde mükemmel çalıştığını söylemeliyim. Para transferi, alım-satım işlemleri için hem pratik ve güvenli. Bunlara olan talep artarak süreceğini düşünsem de kripto paraları yatırım aracı olarak görme noktasında çok dikkatli olunmalı. Binlerce kripto para var. Hatta geçen gün gördüm devlet başkanlarının adıyla dahi paralar var. Bunların birçoğu süreç içerisinde kaybolacaktır. Kripto paralar, bir yatırım aracı olarak riskli de olsa herhalde yavaş yavaş portföyler de az da olsa yer bulması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Marmara Üniversitesi, Yönetim Kurulu, Yatırım, Kripto, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Marmara Üniversitesi Sinerji Kulübü FODER Başkanı Köksal'ı ağırladı - Son Dakika Ekonomi


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