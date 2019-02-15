Marmara Üniversitesi yakınlarında yangın
1 saat önce
Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsünün içerisinde bulunan bir kafeteryada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Marmara Üniversitesi
Göztepe Kampüsünün içerisinde bulunan bir kafeteryada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken kafeteryada maddi hasar meydana geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:45
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