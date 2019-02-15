Son Dakika Haberleri: Marmara Üniversitesi yakınlarında yangın

Marmara Üniversitesi yakınlarında yangın

1 saat önce

Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsünün içerisinde bulunan bir kafeteryada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsünün içerisinde bulunan bir kafeteryada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken kafeteryada maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:45 

Marmara Üniversitesi, Ekonomi
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