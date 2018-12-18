Son Dakika Haberleri: Marmara Üniversitesinde "Dünya Arapça Günü" Etkinliği

Marmara Üniversitesinde "Dünya Arapça Günü" Etkinliği

1 saat önce

Marmara Üniversitesinde 18 Aralık Dünya Arapça Günü münasebetiyle program düzenlendi.

Marmara Üniversitesinde
Marmara Üniversitesinde 18 Aralık Dünya Arapça Günü münasebetiyle program düzenlendi.


Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde düzenlenen "Arapça Bizi Birleştirir" adlı programa çok sayıda öğrenci ve akademisyen katıldı.

Arapça'nın önemini ve konumunu anlatmayı hedefleyen programa onlarca Türk hocanın yanı sıra 30'dan fazla Arap hoca da iştirak etti.


Etkinlik kapsamında Arapça yarışma, münazara ve şiir dinletisi gerçekleştirilirken "Orman kanunu" adlı skeç izleyicilerden büyük beğeni topladı. Ayrıca etkinlik kapsamında Arapça kitapların bulunduğu stantlar yer aldı.

Etkinlik koordinatörü Vail Şevki, programda yaptığı konuşmada, Arapçanın Kuran-ı Kerim dili olmasının bu dilin önemini ortaya koyduğunu söyledi.

Şevki, Arapçanın geleceğinin daima parlak olduğunu, Türklerin Arapçayı çok sevdiğini ve Türk öğrenciler arasında bu dile ilginin giderek arttığını ifade etti.


Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 2012 yılında alınan kararla her yıl 18 Aralık Dünya Arapça Günü olarak kutlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:24 Kaynak: AA

Aralık, Marmara, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'li Asker Türk Askerinden Özür Diledi Uzun Süredir Komada Olan Michael Schumacher, Yürümeye Başladı

Fıfa, Dünyanın İlk Kadın Futbol Hakeminin Bir Türk Olduğunu Tescilledi Usta Gazeteci Emre Tilev'in Görevine Son Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2018 18:14:08. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Marmara Üniversitesinde "Dünya Arapça Günü" Etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]