Marmara Üniversitesinde "Hocalı Adalet" konferansı düzenlendi - Son Dakika

Hocalı Katliamı'nın 30'uncu yılında Marmara Üniversitesinde "Hocalı Adalet" başlıklı konferans gerçekleştirildi.

Azerbaycan Diaspora Bakanlığının Karabakh is Azerbaijan Milli Platformu Türkiye Genel Koordinatörlüğü ile bünyesindeki Karabağ Azerbaycandır Koordine Etme Derneği tarafından düzenlenen konferans, iki kardeş ülkenin istiklal marşlarının okunması ve katliamda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Karabakh is Azerbaijan Milli Platformu Türkiye Genel Koordinatörü Dr. Elvin Abdurrahmanlı, Hocalı Katliamı'nın üzerinden 30 yıl geçmesine rağmen bu acıyı halen yaşadıklarını ve 1992'de Ermenistan ordusu tarafından gerçekleştirilen vahşeti ve gerçekleri gözler önüne sererek uluslararası camianın bu alana dikkatini çekmek istediklerini ifade etti.

Karabakh is Azerbaijan Milli Platformu kurucusu Bahtiyar Rahimov ise 30 yıllık acının paylaşımında kardeş Azerbaycan ile Türkiye halklarının bütünleştiğini belirterek, "Ermeniler tarafından düzenlenen Hocalı Soykırımının acısını derinden hissediyoruz. Bugün zaman geçtikçe Türk kardeşlerimizle birlikte ortak acı ve sevinçlerimize devam edeceğiz." diye konuştu.

Prof. Dr. Alaeddin Yalçınkaya da Hocalı Katliamı'nın insanlık onuru taşıyan herkes tarafından hatırlanması ve bu acı tecrübeden insanlığın pay çıkarması gerektiğini vurgulayarak, "Hocalı'daki soykırımın hatırlanmasının gerekli olduğunu söylüyoruz ama bunun sonucunda ne yapıyoruz? Bunun hukuki bir yaptırımının da olması gerekiyor. Ben son 20 yıllık tüm toplantılarda hukuken bir dava açılması gerektiğini söylüyorum." ifadelerini kullandı.

Hocalı Katliamı

Ermeni güçlerin 26 Şubat 1992'de Hocalı'da kadın, çocuk ve yaşlı gözetmeksizin yaptığı katliamda savunmasız durumdaki 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti.