Son Dakika Haberleri: Marmara Üniversitesinde "Spor ve Kadın" zirvesi
Son Dakika Spor Marmara Üniversitesinde 'Spor ve Kadın' zirvesi

Marmara Üniversitesinde "Spor ve Kadın" zirvesi

48 dakika önce

Marmara Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESKAR) tarafından 30 Ekim'de "Spor ve Kadın" zirvesi düzenlenecek.

Marmara Üniversitesinde

Marmara Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESKAR) tarafından 30 Ekim'de "Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Kadın" zirvesi düzenlenecek.

Marmara Üniversitesinin Sultanahmet Yerleşkesi'nde 30 Ekim Çarşamba günü 13.00-15.00 saatlerinde düzenlenecek zirveye spor ve medya dünyasından birçok isim katılacak.

Sporun gücü, sporun aile içi iletişime, sağlığa ve çocuk gelişimine olan etkisi gibi konuların ele alınacağı zirvenin açılış konuşmalarını Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Serap Mungan Ay ve Dr. Öğr. Üyesi ve eski milli voleybolcu Esra Gümüş Kırıcı yapacak.

Zirveye, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair-Play Komisyonu Başkan Yardımcısı Semra Demirer, eski kadın hakem Lale Orta, milli yüzücü Beytullah Eroğlu, milli tekvandocu Meryem İyin, A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri Yasemin Horasan da katılacak.

Marmara Üniversitesi, Marmara, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:48 Kaynak: AA
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