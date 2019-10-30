Marmara Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESKAR) tarafından "Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Kadın" zirvesi düzenlendi.

Üniversitenin Göztepe yerleşkesinde gerçekleştirilen zirveye, spor ve medya dünyasından birçok isim katıldı.

Etkinlikte eski milli voleybolcu Başak Koç'un moderatörlüğünde, Anadolu Ajansı Spor Haberleri Yayın Yönetmeni Ersin Şiyhan, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair-Play Komisyonu Başkan Yardımcısı Semra Demirer, eski futbol hakemi Lale Orta, eski milli voleybolcu Esra Gümüş Kırıcı, A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri Yasemin Horasan, milli paralimpik yüzücüler Beytullah Eroğlu ile Uğurcan Özer, milli tekvandocu Meryem İyin ve beIN Sports spikeri Nazlı Canyurt, katılımcılarla deneyimlerini paylaştı.

Zirvenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Serap Mungan Ay, insanların cinsiyet ayrımı gözetmeksizin spora yönlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Kadın, anne olarak da aile ve toplum arasında en sağlam köprü. Sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi için kadınların sporda varolması önemli. Kadınların spor örgütlerindeki üst düzey yönetim basamaklarına sayısı henüz istenilen düzeyde değil. Kadınların sosyalleşmesinde sporun rolü çok büyük. Kadınların kendilerine yeni alanlar oluşturma konusunda spor çok önemli bir araç. Eğitimde kadın-erkek ayrımı yapmadan, zeka ve kabiliyet kriterleri ön planda tutulmalı." diye konuştu.

Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi ve ESKAR Müdürü Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu konuşmasında, "Türkiye'nin ilk kurulan kadın araştırma merkeziyiz. Göreve geldiğim andan itibaren üniversite yönetimi bizleri destekledi. Birçok çalışma yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Vahim bir şekilde aramızdan ayrılan Emine Bulut, bu zirvenin ilham kaynağı olmuştur. Beni yalnız bırakmayan ve spora gönül vermiş herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Çelen, kadın araştırmalarının üniversitelerde yeterince alan bulamadığını dile getirerek, "Kadının toplumdaki yeri konusunda ciddi sorunlar yaşıyoruz. Bunları aşmamız gerekiyor. Kadın araştırmalarının ön plana çıkması önemli. Bu eksikliği en iyi şekilde kapatmaya çalıştığı için ESKAR'a teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Zirvede görüşlerini aktaran Ersin Şiyhan ise sporun, toplumun evrensel dili olduğunu kaydederek, "Sporun yanı sıra müzik, resim ve edebiyat da evrensel ama bu alanlar cinsiyetçi bir ayrımcılıkla konuşulmuyor. Sporda aşamadığımız en büyük sorun, cinsiyetçi söylem. Hala '12 Dev Adam' ve 'Filenin Sultanları' gibi ayrımcı ifadeleri kullanıyoruz. Sporun her branşında bu ayrımcılık yapılıyor. Türk spor medyası 2 temel sorunun üzerine inşa edilmiş. Futbol bazlı bir spor medyası var. İkincisi de bunun getirdiği dil. Kullanılan dil, bizi bu sürece doğru itti. Türkiye'deki spor gazeteleri incelendiğinde, yüzde 90'ı futbol üzerine inşa edilmiş. Türkiye'de hikaye haberciliği yok ne yazık ki. Spor haberlerinin sunumunda cinsiyete vurgu yapılması yanlış. Önemli olan sportif başarı." şeklinde görüş belirtti.

Organizasyonda Lale Orta, Türkiye'deki kadın sporcu sayısıyla ilgili bir sunum yaparken, paralimpik milli yüzücü Beytullah Eroğlu'nun spora başlama hikayesini anlattığı konuşması, dinleyicilerden büyük alkış aldı.

Konuşmacılardan milli tekvandocu Meryem İyin, olimpiyatlara katılma yolundaki çalışmalarını, Yasemin Horasan, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın hedeflerini, Esra Gümüş Kırıcı ise kadınların özellikle voleybol branşına olan ilgisini anlattı.

Zirvenin sonunda konuşmacılara plaket verildi. Anadolu Ajansı Spor Haberleri Yayın Yönetmeni Ersin Şiyhan'a plaketini, Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu takdim etti.