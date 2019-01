Marmara Üniversitesinin Kuruluşunun 136. Yıl Dönümü - Bakan Kasapoğlu (3)

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bütün okullarımızla, akademik camiamızla, fakültelerimizle, yüksek okullarımızla topyekün nitelik ve üretim için çalışmak zorundayız.

Kasapoğlu, Marmara Üniversitesinin kuruluşunun 136. yıl dönümü dolayısıyla Sultanahmet'teki rektörlük binasında düzenlenen törendeki konuşmasında, mezunu olduğu Marmara Üniversitesinin nüvesinin atıldığı 1883'ten bu yana Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti için başarılı, nitelikli şahsiyetler yetiştirdiğini anlattı.



Yeniliklere, fikirlere, teknolojiye adapte olmak gerektiğine işaret eden Kasapoğlu,"En çok da kendimizle yarışarak, çalışkanlığımızla, girişimciliğimizle üretmeli, ürettiklerimizle küresel kulvarda çok daha önlere geçmek için gayret etmeliyiz." diye konuştu.



Kasapoğlu, büyük atılımların, fırsatları doğru değerlendirmekle gerçekleştiğini dile getirerek, şöyle devam etti:



"Elimizdeki genç nüfus hazinesinden layıkıyla istifade etmek durumundayız. Bu durumdan istifade etmek için de her türlü gerekli ortamı sağlamaya gayret ettik. Son 17 yılda büyük açılımlar, dönüşümler gerçekleştirdik ve büyük mesafeler kat edildi. 81 ilimizin tamamında üniversitelerimiz var. Üniversite sayımız 76'dan 206'ya çıktı. Yaşadığı şehir neresi olursa olsun üniversite eğitim almak isteyen tüm gençlerimiz için bütün imkanlar seferber edildi. Barınma sorununu da çözmek için yurt kapasitemizi ciddi oranda artırdık. 2002'de 190 olan yurt sayımız şu an 781. 182 bin olan yatak kapasitemiz 700 bin sınırına dayandı. Harç konusunu çözdük, tarihin tozlu raflarına kaldırdık. İhtiyaç sahibi öğrencilerimiz için burs ve kredi desteklerini inanılmaz oranda yükselttik. Ocak ayı itibarıyla lisans öğrencilerimize 500 lira, yüksek lisans öğrencilerimize bin lira, doktora öğrencilerimize bin 500 lira burs ve kredi imkanı sunuyoruz. 1 milyon 600 bin öğrencimiz şu an, bu imkanlardan faydalanıyor."



"Hayal ettiğimiz en üst seviyeye rahatlıkla ulaşacağımıza inanıyorum"



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin çabaları neticesinde küresel ölçekte bilimde, ticarette, girişimcilikte, teknolojide, sanatta ağırlığını artıracağını ve dünya meselelerine büyük sözlerle dahil olacağını söyledi.



Hükümetin bütün kaynaklarıyla eğitim camiasının yanında olmaya devam edeceğini ifade eden Kasapoğlu, "Aydınlık yarınlara hep birlikte yürüyeceğiz; yeter ki yaptığımız işi aşkla, sevgiyle yapalım ve gençlerimize bu toprakların değerini, üzerlerinde sorumluluğu ve Türkiye'nin vizyonunu doğru bir şekilde izah edelim. Hayal ettiğimiz en üst seviyeye bu bilinç ve şuurdan sapmadığımız müddetçe rahatlıkla ulaşacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.



"Lisans üstü programlara devam eden öğrenci sayısı 20 binin üzerinde"



Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar da Marmara Üniversitesinin tarihçesine değindiği konuşmasında, üniversite bünyesinde 17 fakülte, 4 yüksekokul ve 4 meslek yüksekokulu ile lisans, 11 enstitü ile yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetleri yürütüldüğünü kaydetti.



Yüksek öğretim kurumlarının eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve toplumsal hizmetler görevleriyle takdir edildiğini dile getiren Özvar, şu bilgileri verdi:



"Marmara Üniversitesi bu işlevleri, eğitim ve araştırmadaki rekabetçi yönleriyle toplumsal gelişime yön veren uluslararası bir öğretim kurumu olma vizyonuyla yerine getirmektedir. Eğitim-öğretim konusunda üniversitemizi diğer yüksek öğretim kurumlarından farklı kılan özelliklerinden biri lisans düzeyinde ana dilimiz Türkçe dışında İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça olmak üzere 4 lisanda eğitim-öğretim kapasitesiyle sayıları 3 bini aşan uluslararası öğrenciye yüksek öğretim kapısını açmasıdır. Üniversitemizde bugün Çin'den ABD'ye, Fil Dişi Sahilleri'nden Japonya'ya kadar bütün dünya uluslarından öğrenciler eğitim görmektedir. Üniversitemizde toplam öğrencilerin yüzde 66'sı lisans, yüzde 24'ü lisans üstü, yüzde 10 önlisans programlarda öğrenim görmektedir. Üniversitemizin toplam öğrenci sayısı dikkate alındığında lisans üstü programlara devam eden öğrencilerin sayısının 20 binin üzerinde olduğu görülmektedir ki bu sayı birçok üniversitenin toplam öğrenci mevcudundan daha fazladır."



Özvar, üniversitenin lisans üstü eğitim politikalarını, bir araştırma üniversitesi olma hedefi doğrultusunda belirlediğini, strateji ve kurumsal planlarını bu yönde hazırladığını söyledi.



Marmara Üniversitesi Türk Müziği Topluluğunun da bir dinleti sunduğu programın sonunda Özvar, Kasapoğlu'na Marmara Üniversitesi sweatshirtü ve kupası hediye etti.

