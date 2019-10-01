Marmara Urban Forum, Türksat Tanıtım kanalında

Marmara Belediyeler Birliğinin uluslararası düzeyde iki yılda bir düzenlediği Marmara Uluslararası Kent Forumu/ Marmara Urban Forum (MARUF), 1 Ekim 2019 tarihinde İstanbul Kongre Merkezi'nde başladı.



Türksat'ın iletişim sponsorluğunda Türksat Tanıtım kanalından canlı olarak yayınlanacak etkinlikte üç gün boyunca 25 ülkeden 200'den fazla konuşmacı ve 3 binden fazla katılımcı ile bilgi ve deneyim paylaşımına zemin oluşturacak olan MARUF, teknik geziler, sergiler, canlı performans ve şehir oyunuyla katılımcılara zengin bir program sunacak. - ANKARA