Marmara Urban Forum, Türksat Tanıtım kanalında
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Marmara Belediyeler Birliğinin uluslararası düzeyde iki yılda bir düzenlediği Marmara Uluslararası Kent Forumu / Marmara Urban Forum (MARUF), 1 Ekim 2019 tarihinde İstanbul Kongre Merkezi'nde başladı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:59 Kaynak: İHA
Marmara Belediyeler Birliğinin uluslararası düzeyde iki yılda bir düzenlediği Marmara Uluslararası Kent Forumu/ Marmara Urban Forum (MARUF), 1 Ekim 2019 tarihinde İstanbul Kongre Merkezi'nde başladı.
Türksat'ın iletişim sponsorluğunda Türksat Tanıtım kanalından canlı olarak yayınlanacak etkinlikte üç gün boyunca 25 ülkeden 200'den fazla konuşmacı ve 3 binden fazla katılımcı ile bilgi ve deneyim paylaşımına zemin oluşturacak olan MARUF, teknik geziler, sergiler, canlı performans ve şehir oyunuyla katılımcılara zengin bir program sunacak. - ANKARA
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