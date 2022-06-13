Marmara ve Avşa adalarında "Yaza Merhaba Şenliği" gerçekleştirildi

Balıkesir'e bağlı Marmara ve Avşa adalarında "Yaza Merhaba Şenliği" düzenlendi.

Avşa Adası'nda plaj voleybolu etkinliği yapılırken 250 kişilik satranç turnuvası da gerçekleştirildi.

Marmara Adası'nda da İdemm Maliye ve Sanat Merkezi dans topluluğu tarafından dans gösterisi yapılırken, Halk Eğitim Merkezi korosu da konser verdi.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliklere ilişkin, yaz sezonu boyunca bir çok programlar yapacaklarını söyledi.

Güzel canlı bir yaz sezonu olmasını ümit eden Aksoy, "Bu hafta Adalarımızda yapılan üç organizasyonda tek kelimeyle harikaydı. Tüm katılımcılara ve emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Yaz boyu daha güzel etkinlikler de buluşmak dileğiyle." diye konuştu.