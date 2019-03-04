Son Dakika Haberleri: Marmara ve Avşa Okullarında Deprem ve Yangın Tatbikatı

Marmara ve Avşa Okullarında Deprem ve Yangın Tatbikatı

47 dakika önce

Sivil Savunma Günü Haftası etkinlikleri kapsamında Marmara ve Avşa'da okullarda deprem ve yangın tatbikatı yapıldı.

Marmara ve Avşa Okullarında Deprem ve Yangın Tatbikatı, System.String[]
Sivil Savunma Günü Haftası etkinlikleri kapsamında Marmara ve Avşa'da okullarda deprem ve yangın tatbikatı yapıldı. Marmara ile Avşa Adalarında öğrencilerin öğrenim gördüğü okullarda düzenlenen tatbikat öncesi, öğrencilere deprem ve yangın anında neler yapılacağı anlatıldı.

Uygulamalı olarak gerçekleştirilen tatbikatta yaralanan öğrencilere 112 Acil Servis ekipleri müdahale ederken, okul bahçelerinde yakılan yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Marmara İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekiplerce okullarda gerçekleştirilen deprem ve yangın tatbikatları hakkında yapılan açıklamada, "Çocukların afet durumunda neler yapmaları gerektiğini öğrenmeleri açısından tatbikatın önemli olduğu belirtilirken, "Deprem, yangın ve acil durumlarla ilgili bir haftanın içerisindeyiz. Okullarımızda öğrencilerimiz anı ve o heyecanı yaşasın istedik. Bu bilinç ve kültürün oluşması amacıyla acil durumlarda ne yapılacağını bilmeleri, hangi numaralara ulaşmaları gerektiğini ve tahliye kanallarını öğrenmeleri amacıyla bu tatbikatları yaptık" denildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:16 Kaynak: İHA

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