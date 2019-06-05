Son Dakika Haberleri: Marmara ve Avşa tatilcilerin akınına uğradı
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Marmara ve Avşa tatilcilerin akınına uğradı

1 saat önce

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla Marmara ve Avşa Adaları tatilcilerin akınına uğradı.

Marmara ve Avşa tatilcilerin akınına uğradı, System.String[]
Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla Marmara ve Avşa Adaları tatilcilerin akınına uğradı. Tatillerini adalarda geçirmek isteyenler gündüzleri denizin keyfini çıkarırken, akşamları da eğlence mekanlarında günün yorgunluğunu atıyorlar.

Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, Marmara ve Avşa Adaları'ndaki otellerde doluluk oranının yüzde 100'e ulaşmasına rağmen geçtiğimiz yıllarda yaşanan yiyecek ve barınma sorununun yaşanmadığını söyledi. Belediye Başkanı Süleyman Aksoy tatilcilerin her türlü ihtiyaçlarının giderilmesi ve sorun yaşanmaması için gece gündüz görevde olduklarını ifade etti. Marmara ve Avşa Adalarına İstanbul ve Tekirdağ'dan sürekli olarak feribot seferlerinin devam ettiğini bildiren Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, belediye olarak da vatandaşların rahat bir tatil geçirmeleri için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi. Marmara ve Avşa Adalarına tatile gelen vatandaşlar da herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını belirtirken, adalardaki eğlencenin de Bodrum'u aratmadığını belirtti.

Tatilciler Marmara ve Avşa Adalarını Güney Marmara'nın Bodrumu olarak gördüklerinin de altını çizdi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 04:28 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Süleyman Aksoy, Avşa, Marmara, Güncel
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