Marmara ve Batı Karadeniz için fırtına uyarısı - Son Dakika

Marmara Denizi ve Batı Karadeniz'de yarın fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Fırtınanın cuma günü gece yarısından sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz'de de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın cuma günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.