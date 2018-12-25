Marmara ve Ege'de Ziraî Don İkazı
44 dakika önce
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, zirai faaliyetlerin devam ettiği Marmara ve Ege bölgesi kıyı kesimlerinde bu geceden başlayarak cuma gününe kadar gece ve sabah saatlerinde hafif, iç kesimlere doğru ise orta kuvvette don riski bulunduğu bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
'nden alınan bilgiye göre, zirai faaliyetlerin devam ettiği Marmara
ve Ege
bölgesi kıyı kesimlerinde bu geceden başlayarak cuma gününe kadar gece ve sabah saatlerinde hafif, iç kesimlere doğru ise orta kuvvette don riski bulunduğu bildirildi. Çiftçi ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalar istendi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:33 Kaynak: İHA
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