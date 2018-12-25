Son Dakika Haberleri: Marmara ve Ege'de Ziraî Don İkazı

Marmara ve Ege'de Ziraî Don İkazı

44 dakika önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, zirai faaliyetlerin devam ettiği Marmara ve Ege bölgesi kıyı kesimlerinde bu geceden başlayarak cuma gününe kadar gece ve sabah saatlerinde hafif, iç kesimlere doğru ise orta kuvvette don riski bulunduğu bildirildi.

Marmara ve Ege'de Ziraî Don İkazı, System.String[]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, zirai faaliyetlerin devam ettiği Marmara ve Ege bölgesi kıyı kesimlerinde bu geceden başlayarak cuma gününe kadar gece ve sabah saatlerinde hafif, iç kesimlere doğru ise orta kuvvette don riski bulunduğu bildirildi. Çiftçi ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalar istendi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:33 Kaynak: İHA

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