Marmara ve Ege denizlerinde fırtına uyarısı - Son Dakika
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Marmara ve Ege denizlerinde fırtına uyarısı

17.05.2022 16:34
Marmara ve Ege denizlerinde fırtına uyarısı

Marmara ve Ege denizlerinde yarın için fırtına uyarısında bulunuldu.

Marmara ve Ege denizlerinde yarın için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 (50-75 kilometre/saat) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kuzey Ege'de rüzgarın yarın akşam, zamanla genelde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 (50-75 kilometre/saat) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Fırtınanın, 19 Mayıs Perşembe akşamı bölgenin kuzeyinde, gece saatlerine doğru ise genelinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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Kaynak: AA

Meteoroloji, Marmara, Fırtına, Ege, Güncel, Son Dakika

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