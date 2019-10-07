Son Dakika Haberleri: Marmara ve Ege için "kuvvetli sağanak" uyarısı
Son Dakika Güncel Marmara ve Ege için 'kuvvetli sağanak' uyarısı

Marmara ve Ege için "kuvvetli sağanak" uyarısı

15 dakika önce

İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya başta olmak üzere Marmara Bölgesi ile Kıyı Ege'de akşam saatlerinde kuvvetli sağanak tahmin ediliyor.

Marmara ve Ege için

İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya başta olmak üzere Marmara Bölgesi ile Kıyı Ege'de akşam saatlerinde kuvvetli sağanak tahmin ediliyor. Yağışların Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz, Ula, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olması beklendiğinden ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün akşam saatlerinden sonra Marmara'nın kuzeydoğusunda sağanak görülecek. Sağanağın gece saatlerinde etkisini artırarak İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Sakarya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Kıyı Ege'de bugün görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın da akşam saatlerinde etkisini artırarak İzmir ve Balıkesir'in kuzey ve batısı, Çanakkale'nin güney ve doğusu ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli gerçekleşmesi öngörülüyor.

Muğla için "aşırı yağış" uyarısı

Bugün akşam saatlerinden sonra Muğla'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın da gece saatlerinde etkisini artıracağı tahmin ediliyor. İl genelinde çok kuvvetli, Marmaris, Köyceğiz, Ula, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı yağış bekleniyor.

Yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İstanbul, Kocaeli, Marmara, Ege, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 01:10 Kaynak: AA
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