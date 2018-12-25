Marmara ve Ege İçin Zirai Don Uyarısı
1 saat önce
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Marmara ve Ege bölgeleri için zirai don uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Marmara
ve Ege
bölgeleri için zirai don uyarısında bulunuldu.
Genel Müdürlüğün duyurusuna göre, zirai faaliyetlerin devam ettiği Marmara ve Ege Bölgesi kıyı kesimlerinde bu geceden başlayarak cuma gününe kadar gece ve sabah saatlerinde hafif, iç kesimlere doğru ise orta kuvvette zirai don riski bulunuyor.
Üretici ve vatandaşların don riskine karşı dikkatli ve tedbirli olması önem taşıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:01 Kaynak: AA
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