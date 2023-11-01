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Marmara ve Ege'nin kuzeyinde yarın kuvvetli sağanak bekleniyor - Son Dakika

Marmara ve Ege'nin kuzeyinde yarın kuvvetli sağanak bekleniyor

Son Güncelleme: 01.11.2023 14:46

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre, Trakya, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Manisa çevrelerinde yarın yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve Ege kıyılarında hortum riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Marmara ve Ege'nin kuzeyinde yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan meteorolojik uyarıda, Trakya, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale ile İzmir ve Manisa çevrelerinde yarın yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.

Açıklamada sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ile Ege kıyılarında hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA

Trakya Bölgesi, İstanbul, Ege, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmara ve Ege'nin kuzeyinde yarın kuvvetli sağanak bekleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marmara ve Ege'nin kuzeyinde yarın kuvvetli sağanak bekleniyor - Son Dakika
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