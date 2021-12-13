Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli fırtına uyarısı - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, rüzgarın Marmara'da yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuzey Ege'de ise rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde, kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

İki bölgede de fırtınanın çarşamba günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.