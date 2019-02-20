Marmara ve Kuzey Ege İçin Sis Uyarısı
1 saat önce
Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege için sis uyarısında bulunuldu.
Marmara Bölgesi
ile Kuzey Ege
için sis uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Marmara Bölgesi genelinde ve Kuzey Ege'de beklenen sis, yarın öğle saatlerine kadar İstanbul
(özellikle boğaz çevresi ve güneyi), Tekirdağ
, Çanakkale
, Balıkesir
ve Bursa
çevrelerinde zaman zaman yoğun olarak görülecek.
Ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:08 Kaynak: AA
Türkiye'nin En Büyük Satışı Olabilir! Sahibinden.com'a 4,8 Milyar Dolarlık Teklif
Bahçeli'den 31 Mart Mesajı: İstanbul Yıldırım Gibi Çakar
İstanbul Büyükçekmece'deki Binada Patlama: 1 Ölü
Son Dakika! İstanbul'da 1 Kişinin Öldüğü Patlamada, Olay Yerinden İlk Görüntüler