Son Dakika Haberleri: Marmara ve Kuzey Ege İçin Sis Uyarısı

Marmara ve Kuzey Ege İçin Sis Uyarısı

1 saat önce

Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege için sis uyarısında bulunuldu.

Marmara ve Kuzey Ege İçin Sis Uyarısı, System.String[]
Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege için sis uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Marmara Bölgesi genelinde ve Kuzey Ege'de beklenen sis, yarın öğle saatlerine kadar İstanbul (özellikle boğaz çevresi ve güneyi), Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde zaman zaman yoğun olarak görülecek.

Ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:08 Kaynak: AA

İstanbul, Marmara Bölgesi, Kuzey Ege, Güncel
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