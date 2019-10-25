Son Dakika Haberleri: Marmara'ya parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak
Son Dakika Güncel Marmara'ya parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak

Marmara'ya parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak

24 dakika önce

Marmara Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak.

Marmara'ya parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak, System.String[]

Marmara Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Bölgeye parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

Doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis beklenen bölgede, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Marmara Bölgesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 09:58 Kaynak: AA
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