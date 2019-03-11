Son Dakika Haberleri: Marmara'ya Serin ve Yağışlı Hava Geliyor

Marmara'ya Serin ve Yağışlı Hava Geliyor

52 dakika önce

Marmara Bölgesi'nin yarın serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Marmara'ya Serin ve Yağışlı Hava Geliyor, System.String[]
Marmara Bölgesi'nin yarın serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orta Akdeniz üzerinden gelecek serin ve yağışlı havanın etkisiyle yarın Trakya geneli ile İstanbul çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlarla birlikte yarın Marmara genelinde hissedilir derecede (6-10 derece) azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği öngörülüyor.

Rüzgarın, yarın Marmara'da önce güneybatı (lodos) öğleden sonra kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

İstanbul'da yarın öğlen saatlerinde başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanağın zamanla etkisini artırarak çarşamba günü sabah saatlerine kadar kuvvetli olacağı ve öğleden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Perşembe günü ise kentte yağış beklenmiyor.


Cuma günü ise bölgenin yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:06 Kaynak: AA

İstanbul, Marmara Bölgesi, Marmara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbullular Dikkat! Serin ve Yağışlı Hava Geliyor Kadıköy'de Denizden Cansız Bedeni Çıkan 2 Kişiden 1'inin Televizyon Programında Arandığı Ortaya Çıktı

2018 Yılında İstanbul, İnternet İçin Aylık Ortalama 13 Dolar Ödedi Maaşlarından Memnun Olmayan Emekliler Ek Zam İstedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 14:58:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Marmara'ya Serin ve Yağışlı Hava Geliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]