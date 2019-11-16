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Marmara'ya yeni çay bahçeleri

6 saat önce

Marmara Belediye Başkanlığı tarafından, Marmara Sahil Projesi kapsamında yeni çay bahçeleri yapımına başlandı.

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Marmara Belediye Başkanlığı tarafından, Marmara Sahil Projesi kapsamında yeni çay bahçeleri yapımına başlandı.


Marmara Sahil Projesi kapsamında başlayan Marmara İlçe merkezinin çehresini değiştirecek çay bahçeleri yapım işi tüm hızıyla devam ediyor. Marmara Sahil Projesi hakkında bilgi veren Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, "Hazırladığımız Marmara Sahil Projesi ile ilçe merkezimizi yeni ve modern bir görüntüye kavuşturarak, en kısa sürede halkımızın ve misafirlerimizin hizmetine sunmaktır" dedi. - BALIKESİR

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Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 09:05 Kaynak: İHA
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