Marmara Yapı Irak’ta işe başladı, iki yeni ülke sırada
57 dakika önce
İstanbul Beylikdüzü'nde 3 konut projesinin yapımına devam eden Marmara Yapı, yurtdışındaki yatırımlarına ağırlık veriyor.
İstanbul Beylikdüzü
'nde 3 konut projesinin yapımına devam eden Marmara
Yapı, yurtdışındaki yatırımlarına ağırlık veriyor. Şirket Irak
'ta süren projelerine ek olarak Katar
ve Cezayir
'de yeni işler almayı amaçlıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:22
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