Son Dakika Haberleri: Marmara Yapı Irak’ta işe başladı, iki yeni ülke sırada

Marmara Yapı Irak’ta işe başladı, iki yeni ülke sırada

57 dakika önce

İstanbul Beylikdüzü'nde 3 konut projesinin yapımına devam eden Marmara Yapı, yurtdışındaki yatırımlarına ağırlık veriyor.

Marmara Yapı Irak’ta işe başladı, iki yeni ülke sırada, System.String[]
İstanbul Beylikdüzü'nde 3 konut projesinin yapımına devam eden Marmara Yapı, yurtdışındaki yatırımlarına ağırlık veriyor. Şirket Irak'ta süren projelerine ek olarak Katar ve Cezayir'de yeni işler almayı amaçlıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:22 

Beylikdüzü, Irak, Marmara, Ekonomi
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