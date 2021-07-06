Üye Girişi
Marmara'yı esir alacak! Meteoroloji'den turuncu kodlu uyarı - Son Dakika

Marmara'yı esir alacak! Meteoroloji'den turuncu kodlu uyarı

06.07.2021 08:09

Meteoroloji uzmanları, bugün için Marmara Bölgesi'nde 'süper hücre' uyarısında bulundu. Sabah ilk saatlerden itibaren İstanbul ile zamanla Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Zonguldak, Düzce, Bolu ve Kütahya'da kuvvetli (21-50 kg/m2), İstanbul Anadolu Yakası ve Boğaz çevresi, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Adana, Mersin, Osmaniye, K. Maraş'ın batısı, Hatay kıyıları, Eskişehir, Ankara'nın kuzeybatı çevreleri, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ilk saatlerden itibaren İstanbul ile zamanla Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Zonguldak, Düzce, Bolu ve Kütahya'da kuvvetli (21-50 kg/m2); İstanbul Anadolu Yakası ve Boğaz çevresi, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

Sıcaklıkların Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz'de mevsim normallerinin biraz altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

SARI VE TURUNCU UYARI

Meteoroloji, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya ve Düzce için turuncu, Zonguldak, Bolu, Bilecik, Bursa ve Kütahya için sarı uyarıda bulundu.

SARI UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

TURUNCU UYARI NEDİR?

Hava durumu tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

6 TEMMUZ YURTTA HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 33°C Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ilk saatlerden itibaren il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 30°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği

KOCAELİ °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 32°C Az bulutlu

KÜTAHYA °C, 22°C Parçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Marmara'yı esir alacak! Meteoroloji'den turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmara'yı esir alacak! Meteoroloji'den turuncu kodlu uyarı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Uyuşturucu operasyonuna giden polis, karşısında solunum cihazına bağlı 74 yaşında bir şüpheli buldu 07:15 Uyuşturucu operasyonuna giden polis, karşısında solunum cihazına bağlı 74 yaşında bir şüpheli buldu Öğrenciden Bakan Selçuk'u sıkıştıran soru! 00:36 Öğrenciden Bakan Selçuk'u sıkıştıran soru! "Yardımcılarım anlatmamı istemiyor ama" dedikten sonra öğrencilik dönemini anlattı Bakan Koca, otogardaki ilginç aşı davetinde personeline sahip çıktı 22:37 Bakan Koca, otogardaki ilginç aşı davetinde personeline sahip çıktı
Genç kadının başı tacizci ile dertte! Sapık son rezaletinde eve girmeye kalktı 21:45 Genç kadının başı tacizci ile dertte! Sapık son rezaletinde eve girmeye kalktı Geleceğin 20 mesleği listelendi, paraya para demeyecekler! İlk sırada siyaset bilimi var 21:05 Geleceğin 20 mesleği listelendi, paraya para demeyecekler! İlk sırada siyaset bilimi var Son Dakika: Zamlı emekli aylıkları ile ikramiyeler Kurban Bayramı'ndan önce ödenecek 19:47 Son Dakika: Zamlı emekli aylıkları ile ikramiyeler Kurban Bayramı'ndan önce ödenecek
Berfu Yenenler'den 3. çocuk şakası! Eser'in tepkisi herkesi kahkahaya boğdu 19:27 Berfu Yenenler'den 3. çocuk şakası! Eser'in tepkisi herkesi kahkahaya boğdu Metropoll'den gündeme damga vuracak 18:16 Metropoll'den gündeme damga vuracak "Z kuşağı" anketi: "Kararsız", "protesto oy" ve "cevap yok" şıkkına yüklendiler

Son Dakika Haberleri
17:19 ABD'de 4 Temmuz bağımsızlık günü kana bulandı: 2 ölü, 3 yaralı
17:16 Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin proje görselleri ortaya çıktı
17:06 Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'ın rakibi olan PSV, Dumfries ve Malen'i kamp kadrosuna almadı
17:04 Ayşe Nazlı'nın katilinden dehşete düşüren savunma: 7 dakika boğazını sıktım, sonra suni teneffüs yaptım
16:47 Meteoroloji'den yağmur uyarısı geldi! Metrekareye 100 kilogram yağış düşebilir
16:43 Türk diplomasisinin önemli ismi Başkonsolos Mehmet Ferhan Yorulmaz hayatını kaybetti
16:41 Parti yapan Onyekuru, Fatih Terim'i kızdırdı! Galatasaray transfer için eskisi kadar istekli değil
16:39 Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti
16:13 Vitor Pereira ve Caner Erkin'in büyük buluşması gerçekleşti! Samimi fotoğraflar beğeni topladı
16:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis'te bir Su Kanunu hazırlıyoruz
Tosuncuk daha önce de rakibini kaçırıp bodrum katta sorgulamış: Çok güzel işler yapacağız demedim mi, neyine yetmedi? Tosuncuk daha önce de rakibini kaçırıp bodrum katta sorgulamış: Çok güzel işler yapacağız demedim mi, neyine yetmedi?         
08:05
Tuğberk Tanrıvermiş, Spezia U19'un yeni teknik direktörü oldu Tuğberk Tanrıvermiş, Spezia U19'un yeni teknik direktörü oldu         
00:40
58 yaşındaki Aydan Şener, bikinili pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü 58 yaşındaki Aydan Şener, bikinili pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü         
23:58
Bakan Yanık'tan Elmalı davası açıklaması: Ses kayıtları, yazışmalar, çizimler bu dosyaya ait değil Bakan Yanık'tan Elmalı davası açıklaması: Ses kayıtları, yazışmalar, çizimler bu dosyaya ait değil         
22:13
Son Dakika: 2021-2022 eğitim-öğretim yılı, 6 Eylül'de yüz yüze eğitimle başlayacak Son Dakika: 2021-2022 eğitim-öğretim yılı, 6 Eylül'de yüz yüze eğitimle başlayacak         
21:37
Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo'nun aldığı kiloları görenler şaşkınlığını gizleyemedi Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo'nun aldığı kiloları görenler şaşkınlığını gizleyemedi         
20:01
Cinsel içerikli film yıldızının sır ölümü! Avucunun içindeki not olayı çözebilir Cinsel içerikli film yıldızının sır ölümü! Avucunun içindeki not olayı çözebilir         
19:46
Müge Anlı hakkında bomba Exxen iddiası! Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı Müge Anlı hakkında bomba Exxen iddiası! Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı         
19:09
Koronavirüse yakalanan oyuncu Stephanie Davis'dan kötü haber: Oksijen seviyem çok iyi değil Koronavirüse yakalanan oyuncu Stephanie Davis'dan kötü haber: Oksijen seviyem çok iyi değil         
18:06
Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin proje görselleri ortaya çıktı Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin proje görselleri ortaya çıktı         
17:17
Hazar Denizi'ndeki korkunç patlamanın gerçekleştiği çamur volkanı görüntülendi Hazar Denizi'ndeki korkunç patlamanın gerçekleştiği çamur volkanı görüntülendi         
17:10
Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti         
16:40
Yabancı uyruklu şahıs, kavga ettiği ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Yabancı uyruklu şahıs, kavga ettiği ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü         
15:44
Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti         
15:40
On bin dolar alan siyasetçi kim? CHP'nin dilekçesine 37 gün sonra yanıt On bin dolar alan siyasetçi kim? CHP'nin dilekçesine 37 gün sonra yanıt         
15:38
Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler         
14:32
Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları         
11:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2021 08:19:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Marmara'yı esir alacak! Meteoroloji'den turuncu kodlu uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement