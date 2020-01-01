Marmara'yı karanlıkta bırakan kablolar onarılmaya başlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marmara'yı karanlıkta bırakan kablolar onarılmaya başlandı - Son Dakika

Marmara'yı karanlıkta bırakan kablolar onarılmaya başlandı

6 saat önce

Balıkesir'in Marmara Adası'na deniz altından elektrik enerjisi sağlayan ve bölgeden geçen bir geminin çıpa atması neticesinde hasar gören kabloların onarımına başlandı.

Marmara'yı karanlıkta bırakan kablolar onarılmaya başlandı, System.String[]

Balıkesir'in Marmara Adası'na deniz altından elektrik enerjisi sağlayan ve bölgeden geçen bir geminin çıpa atması neticesinde hasar gören kabloların onarımına başlandı.


Marmara Adası'nda geçtiğimiz gün meydana gelen olayda 10 bin nüfuslu adaya deniz altından elektrik enerjisi sağlayan kablolar koptu. Bölgeden geçen bir geminin çıpa atması sonucu 11 kilometre uzunluğundaki hattın 7. kilometresinde denizin 80 metre altından geçen kabloların kopması sonucu ada 53 saat boyunca adeta karanlığa gömüldü. Marmara Denizi'nde meydana gelen şiddetli fırtına sebebiyle Erdek'in İlhanlar Mahallesi'nden Marmara Adası'na denizin altından uzanan kablolara müdahale edemeyen UEDAŞ ekipleri, jeneratörler vasıtasıyla adanın bir bölümüne elektrik vermeyi başarmıştı. Denizdeki fırtınanın etkisini yitirmesi ardından ekipler Bandırma Limanı'nda bulunan özel bir gemi ile enerji kesintisinin meydana geldiği bölgeye gelerek dalgıçlar vasıtasıyla arızaya müdahale etmeye başladı. Dalgıç teknisyenlerin su altı robotları ile arızayı bulup daha sonra kabloları geminin üzerine alarak tamirini yapacakları öğrenildi.


Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Şu an itibariyle denizin altından enerji sağlayan kabloları tamir edebilecek gemi adaya ulaştı. Bu çalışacak olan geminin yanına ikinci bir gemi daha UEDAŞ tarafından kiralandı. İlk önce gerekli malzemeler alındıktan sonra küçük olan kablodan tamirata başlanacak ve sonra diğer kablolara geçilecek. Şu anda adalarımızın tamamında elektrik var. Elektrikle ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Kısa zamanda kablolardaki arıza da giderilecek" diye konuştu. - BALIKESİR

Balıkesir, Marmara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 04:53 Kaynak: İHA
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