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Marmara'yı katletmişti! Deniz salyası şimdi de Akdeniz'de görülüyor - Son Dakika

Marmara'yı katletmişti! Deniz salyası şimdi de Akdeniz'de görülüyor

16.06.2021 11:05

Marmara Denizi'ni yavaş yavaş kaplayan deniz salyasını temizleme çalışmaları başladı. Marmara'da temizleme çalışmalarının sonuçları gözlemlenirken, Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas'tan korkutan bir uyarı geldi. Müsilajın Akdeniz'de de görüldüğünü söyleyen Ayas, "Marmara'daki kadar olmasa da Akdeniz'de de var ve deniz risk altında. Denize bırakılan kirlilik yüküne dikkat etmeliyiz" sözlerine yer verdi.

Son dönemde Marmara Denizi'nde büyük bir çevre felaketine neden olan müsilaj (deniz salyası), Türkiye'nin gündeminde ilk sıralardaki yerini koruyor. Müsilajı temizlemek için yoğun çaba sarf edilirken, aslında doğal bir fenomen olan müsilajın bu derece artmasının nedenleri, en önemli tartışma konularından biri haline geldi. Öte yandan, tüm Türkiye şu anda Marmara Denizine kilitlenmişken, başta Akdeniz olmak üzere diğer denizlerimizin de risk altında olduğu ortaya çıktı.

"BELLİ ŞARTLAR BİR ARAYA GELDİĞİNDE MÜSİLAJ SORUNU OLUŞUYOR"

Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, tehlikenin boyutlarını ve müsilaj tehdidinin Akdeniz ayağını anlattı. Müsilajı, 'denizdeki fitoplankton denilen alglerin oluşturdukları organik bir bileşik' olarak tanımlayan Prof. Dr. Ayas, "Yani özünde glikoprotein ve polisakkaritten oluşan bir organik madde. Müsilaj oluşturan algler, bunu doğal bir salgı olarak üretirler. Aslında müsilaj oluşturmak ya da alglerin belli dönemlerde bu müsilajı fazla oluşturması doğal bir fenomen olarak adlandırılıyor. Belli şartlar bir araya geldiğinde bu algler sayılarını artırarak müsilaj sorununu meydana getiriyorlar" diye konuştu.

Marmara'yı katleden deniz salyası, Akdeniz'de de görülüyor

"ASLINDA HER YIL OLAN BİR OLGU"

Müsilaj oluşturan alglerin, kirlilik yüküyle ve su sıcaklığıyla alakalı olarak sayılarını artırdıklarına işaret eden Ayas, "Bu da alg patlaması (algal bloom) şeklinde ifade edilir. Marmara Denizi, daha durağan bir deniz, ayrıca bu bölgede 25-30 milyon insan yaşıyor. Burada insan kaynaklı üretilen suyun deşarjı temel problem olabilir, endüstriyel proseslerden çıkan nitrat, azot, fosfor ve iz elementlerden zengin maddelerin yine deşarjı söz konusu ve bu tam bir uygun ortam oluşturuyor. Müsilaj aslında her yıl olan bir olgu. Akdeniz'de görülebilir, yalnız bu boyutuyla meydana gelmesiyle daha görünür hale geldi ve turizmde ya da sosyo-ekonomik etkisinin ortaya çıkma ihtimalinden kaynaklı da bütün insanların dikkatini çekti" ifadelerini kullandı.

"TÜM AKDENİZ'DE GÖRÜLÜYOR"

Müsilajın sadece Marmara Denizi'ne özgü olmadığını vurgulayan Ayas, "Müsilaj tüm Akdeniz'de görülüyor. Bu, Marmara'daki boyutta değil. Marmara'daki gibi sıklığının da arttığını görüyoruz. Her sene balık ağlarına takılan müsilajlar konu oluyor. Biz biliyoruz bunu ama bu boyutuyla olması gündem oluşturdu" şeklinde konuştu.

Marmara'yı katleden deniz salyası, Akdeniz'de de görülüyor

"MERSİN'DE DE RİSK VAR, ANCAK MARMARADA'Kİ GİBİ DEĞİL"

Kirliliğin bütün sahil kentleri için ciddi bir problem olduğunun altını çizen Prof. Dr. Ayas, Mersin'deki olası müsilaj riskini ise şöyle değerlendirdi:

"Mersin özelinde baktığınızda, çok fazla sahil sitesi var. Bu sitelerdeki atık sular denize deşarj ediliyor. Kentin suları da yine derin deniz deşarjı şeklinde veriliyor. Bunun dışında tarımsal bir il ve çok fazla gübre kullanımı var. Bunlar yer altı ve yer üstü sularıyla denize taşınıyor. Bu durum, tabi ki özellikle ilkbahardan yaza, yazdan sonbahara mevsimsel geçişlerde algler için bir uygun ortam sağlıyor. Ama Mersin'i Marmara ile kıyaslarsak, kapalı denizlerde daha fazla müsilaj olgusunu büyük boyutlu görebiliyoruz. Mersin'de de risk var tabi ki ama bu riskin Marmara boyutunda olmadığını değerlendiriyorum."

"ASIL NEDENLERİNİ BELİRLEMEK GEREK"

Müsilajın bu boyutta artmasının en büyük nedeninin denize bırakılan kirlilik yükü olduğuna dikkat çeken Ayas, "Tabi ki Akdeniz'de de risk var. Biz burada bir sorun var ve bu sorunun sonucuyla ilgileniyoruz. Müsilaj ya da herhangi bir çevre felaketi karşımıza çıkıyor ama asıl bunun altındaki nedenleri belirlemek gerekiyor. Bu nedenlere baktığımızda; insan ve ürettiği kirlilik yükü, doğaya yüklediği bu kirlilik. Tarımsal aktiviteler yoğun yapılıyor, kentsel yaşam ve sahil siteleri gerçekten büyük bir kirlilik yükü oluşturuyor ve bu doğal yaşam ve deniz ekosistemi için kaldırılabilir olmanın ötesine geçebiliyor; örneğin Marmara'da olduğu gibi. Böyle durumlarda da bir kriz olarak karşımıza çıkıyor. Aslında bu bir doğal refleks; siz besleyici tuzları denize verdiğinizde oradaki canlı grupları bunu kullanarak aslında o dengenin korunmasını sağlamaya çalışıyor. Buradaki durum doğal bir tepki. Deniz canlıları, oradaki dengenin korunması için denize attığınız bu kirlilik yükünün bir şekilde bertarafını sağlamaya çalışıyor. Bu da bizim karşımıza bir sorun olarak çıkıyor."

"TÜM SAHİL KENTLERİMİZDE RİSK VAR"

Sorunun çok büyük olduğunu söyleyen Ayas, mutlaka ileri arıtma sistemleri ve biyolojik arıtma sistemlerinin olması; bunların kontrolünün de ciddi anlamda yapılması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Ayas, "Tüm sahil kentlerimizde düzeyi düşük ya da yüksek bir risk var; çünkü çok fazla deşarj ediyoruz, çok fazla kirlilik yükünü denize bırakıyoruz. Burada yapılması gereken şey; Marmara'da yapıldığı gibi hem merkezi hem de yerel otoritelerin bu deşarjlar konusunda kontrollerini artırmaları ve bununla ilgili eylem planlarının sadece Marmara ölçeğinde değil, tüm sahil kentlerinde uygulanması. Sadece Marmara değil, tüm kentler için de benzer önlemlerin alınması gerekiyor" dedi.

Marmara'yı katleden deniz salyası, Akdeniz'de de görülüyor

MÜSİLAJLA ORTAYA ÇIKAN BAKTERİLER OKSİJENSİZLİĞE NEDEN OLUYOR

Ayas, müsilajın deniz ekosistemine etkileriyle ilgili de şunları söyledi:

"Bu bir organik madde. Algler tarafından oluşturulan bir madde. Buradaki temel sorun, her organik madde doğada parçalanma süreçlerine uğruyor. Bu noktada müsilaj oluştuğunda bakteriler devreye giriyor. Yani mikroorganizmalar müsilajı parçalamak için yoğun bir çabaya giriyor. Bu da tabi ki, belli bir süre sonra anoksik şartların yani oksijensiz şartların oluşmasına neden oluyor. Müsilajın yoğun olduğu ve anoksik şartların oluştuğu bölgelerde sesil dediğimiz hareketsiz canlılar için sıkıntılı bir durum oluşturuyor. Ama balıklar ve benzeri hareketli canlılar için herhangi bir risk söz konusu değil.

Marmara'yı katletmişti! Deniz salyası şimdi de Akdeniz'de görülüyor

Akdeniz, Müsilaj, Marmara, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Marmara'yı katletmişti! Deniz salyası şimdi de Akdeniz'de görülüyor - Son Dakika


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