Son Dakika Haberleri: Marmara'yı Lodos Vurdu: Dalgaların Boyu 6 Metreyi Geçti

Marmara'yı Lodos Vurdu: Dalgaların Boyu 6 Metreyi Geçti

1 saat önce

Tekirdağ kıyılarında lodos fırtınasıyla birlikte dalgaların boyu 6 metreyi geçti.

Marmara'yı Lodos Vurdu: Dalgaların Boyu 6 Metreyi Geçti, System.String[]
Tekirdağ kıyılarında lodos fırtınasıyla birlikte dalgaların boyu 6 metreyi geçti. Dalgaların 6 metre yükselmesiyle yer yer denizin kenar demirlikleri koparken, sahilin bazı kesimleri ise suyla doldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da gündüz saatlerine kadar hızı 50 ile 80 kilometre arasında seyreden lodos, akşam saatlerinde bir anda etkisini artırdı. Marmara Denizi'nde gündüz saatlerinde oluşan fırtına nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı çok sayıda şilep ve tanker rotaları Tekirdağ sahillerine çevrilerek demirlendi. Fırtına, balıkçıları da olumsuz etkilerken çok sayıda balıkçı teknesi de denize açılamadı.

Sahil kenarı su doldu demir parmaklıklar koptu

Akşam saatlerinde hızı zaman zaman 100 kilometreye çıkan fırtınanın etkisini artırmasıyla bir anda çıldıran dalgalar yaklaşık 6 metreye kadar ulaştı. Dalgaların kıyıyı dövmesiyle sahil kenarlarını su basarken, bazı yerlerde denizin kenar demirleri koptu. Diğer yandan dev dalgalar nedeniyle bazı işyerleri sandalye ve masalarını toplarken bazı işyerlerinin masa ve sandalyeleri sular içinde kaldı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:47 Kaynak: İHA

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