Son Dakika Haberleri: Marmara Zeytin Kooperatifi'nde Yakut Dönemi

Marmara Zeytin Kooperatifi'nde Yakut Dönemi

1 saat önce

Balıkesir'in Marmara ilçesinde Zeytin Kooperatifi'nin yeni başkanı Murat Yakut oldu.

Marmara Zeytin Kooperatifi'nde Yakut Dönemi, System.String[]
Balıkesir'in Marmara ilçesinde Zeytin Kooperatifi'nin yeni başkanı Murat Yakut oldu.

Marmarabirlik'e bağlı S.S. 996 Sayılı Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifi seçimli olağan genel kurulu yapıldı. Genel kurulda yeni başkan Murat Yakut, seçime katılan mevcut başkan Hasan Organ'a 43 oy fark atarak seçimi kazandı. İki listenin yarıştığı seçimde 177 üretici ortak oy kullandı. 177 seçmenin oy kullandığı seçimde 12 oy geçersiz sayıldı. Seçime giren mevcut başkan Hasan Organ 61 oy alırken, Murat Yakut ise 104 oy alarak kooperatifin yeni başkanı oldu. Yakut'un seçimi kazanmasına sevinen seçmenler sevgi gösterisinde bulunurken, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından teşekkür konuşması yapan yeni başkan Murat Yakut, katkısı olan herkese teşekkür edip, Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifi'ni en iyi şekilde temsil edeceğini açıkladı. Murat Yakut'un listesinden yönetime giren isimler Mustafa Bozük, Şükrü Korkmaz ve Erdoğan Yalçın oldu. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:01 Kaynak: İHA

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