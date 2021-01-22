Marmarabirlik 30 bin aktif ortağına 91 milyon lira ayni kredi limiti tahsis etti - Son Dakika

Marmarabirlik 30 bin aktif ortağına 91 milyon lira ayni kredi limiti tahsis etti

22.01.2021 14:21
Marmarabirlik 30 bin aktif ortağına 91 milyon lira ayni kredi limiti tahsis etti, System.String[]

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), gübre ve zirai ilaç dağıtımında kullanılmak üzere, ayni kredi limitlerini bir önceki yıla göre kilogram başına yüzde 100 artırarak ortaklarına 91 milyon lira ayni kredi limiti tahsis etti.

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), gübre ve zirai ilaç dağıtımında kullanılmak üzere, ayni kredi limitlerini bir önceki yıla göre kilogram başına yüzde 100 artırarak ortaklarına 91 milyon lira ayni kredi limiti tahsis etti.

Marmarabirlikten yapılan açıklamada, zeytin üreticisinin en önemli girdilerden olan zirai ilaç ve gübre dağıtımı için hazırlıkların tamamladığı belirtildi.

Ağaç bakımı ve üretimin artırılmasına yönelik "organik, organomineral gübre, D.A.P, 15.15.15+Zn, üre ve amonyum sülfat gübreleri" ile zirai ilaç sınıfından "bakır sülfat, bordo bulamacı, fungusit ve insektisitler"in, 25 Ocak'ta üreticiye dağıtılmaya başlanacağı ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, üreticilerin kilogram başına maliyetlerini düşürmek ve üretim miktarını artırmak için 10 yıldır gübre desteği verildiğini ifade etti.

Marmarabirlik'in kar gütmeden üreticiye verdiği zirai ilaç ve gübre desteği ile piyasayı regüle ettiğini belirten Asa, şunları kaydetti:

"Döviz kur farkı sebebiyle gübre ve zirai ilaç fiyatlarında artışlar yaşanıyor. Üreticilerin bu artışlardan olumsuz etkilenmemesi için yoğun çaba harcıyoruz. Marmarabirlik'e bağlı kooperatiflerdeki 30 bin aktif ortağımıza 91 milyon lira ayni kredi limiti tahsisatı yapıldı. Ortaklarımız, kooperatiflerine ne kadar ürün teslimatı yapmışsa o kadar gübre ve zirai ilaç desteğinden faydalanacak. Ortaklarımıza tahsis edilen ayni kredi limitleri, 3 yıl boyunca teslim ettikleri ürün miktarının ortalaması alınarak kilogram bazında 1,5 lira destek verilmesi kararı alındı. Belirlenen en düşük ayni kredi limiti 2 bin lira. Ayrıca azami teslimat miktarının yüzde 50'sini ürün olarak kooperatifine teslim eden ortaklara her yıl için 100 lira olmak üzere, en düşük ayni kredi limiti 2 bin 300, en yüksek 12 bin 500 lira olarak belirlendi. Ayrıca 2020 yılı ekim ayında bazı kooperatif bölgelerinde meydana gelen dolu yağışı ve iklim koşullarından kaynaklanan afet sebebiyle tarım ilçe müdürlüklerinin düzenlediği rapor doğrultusunda, ilave olarak seyyanen bin lira ayni kredi limiti tahsis edildi."

Asa, Marmarabirlik markası "KopOrganik" gübrenin geçen yıl ortakların kullanımına sunulduğuna işaret ederek, "Büyük talep gören organik ve organomineral gübre üretimi devam ediyor. Gelecekte üretime önemli katkı sağlayacağını düşündüğümüz bu gübrenin kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

S.S. Marmara Zeytin, Kredi, Tarım, İlaç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Marmarabirlik 30 bin aktif ortağına 91 milyon lira ayni kredi limiti tahsis etti - Son Dakika Ekonomi


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