Marmarabirlik 30 Ocak'ta ödeme yapacak
15 dakika önce
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "12 Ekim'den bu yana alınan ürün bedellerinin yüzde 80 karşılığı olan 273,5 milyon lira 30 Ocak'ta yapılacak ödemelerle ortaklarımıza ödenmiş olacak.
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "12 Ekim'den bu yana alınan ürün bedellerinin yüzde 80 karşılığı olan 273,5 milyon lira 30 Ocak'ta yapılacak ödemelerle ortaklarımıza ödenmiş olacak." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 07:50
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