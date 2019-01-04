Son Dakika Haberleri: Marmarabirlik 30 Ocak'ta ödeme yapacak

Marmarabirlik 30 Ocak'ta ödeme yapacak

15 dakika önce

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "12 Ekim'den bu yana alınan ürün bedellerinin yüzde 80 karşılığı olan 273,5 milyon lira 30 Ocak'ta yapılacak ödemelerle ortaklarımıza ödenmiş olacak.

Marmarabirlik 30 Ocak'ta ödeme yapacak, System.String[]
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "12 Ekim'den bu yana alınan ürün bedellerinin yüzde 80 karşılığı olan 273,5 milyon lira 30 Ocak'ta yapılacak ödemelerle ortaklarımıza ödenmiş olacak." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 07:50 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Futbolda Ara Transfer Dönemi Başladı Bir Pazarcı, 10 Poşet Getirene 1 Kilo Portakal Bedava Veriyor

Eşi ve Çocuklarıyla Hastanede Kalan Başhekim, Görevden Alındı Türkiye'yi Yasa Boğan Ceren Damar Cinayetinde Yeni Detay! Katilin Ailesi Mektubu Savcılığa Teslim Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 20:05:49. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Marmarabirlik 30 Ocak'ta ödeme yapacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]