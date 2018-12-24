Son Dakika Haberleri: Marmarabirlik 50 bin ton ürün aldı

Marmarabirlik 50 bin ton ürün aldı

1 saat önce

Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "İçinde olduğumuz 2018/2019 iş yılı ürün alım kampanya döneminde 50 bin ton üzerinde ürün alımı gerçekleşmesi durumunda iki yılda toplamda 102 bin ton ürün ve tutar olarak da 640 milyon lira ödeme yapılmış olacaktır.

Marmarabirlik 50 bin ton ürün aldı, System.String[]
Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "İçinde olduğumuz 2018/2019 iş yılı ürün alım kampanya döneminde 50 bin ton üzerinde ürün alımı gerçekleşmesi durumunda iki yılda toplamda 102 bin ton ürün ve tutar olarak da 640 milyon lira ödeme yapılmış olacaktır." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:33 

Ekonomi
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