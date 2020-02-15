“Marmarabirlik bir dünya markası”
15 dakika önce
CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın Marmarabirlik'i ziyaret etti.
CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın Marmarabirlik'i ziyaret etti. Yönetimi Kurulu Başkanı Hidamet Asa'dan kurumun son durumu hakkında bilgi alan Akın, "Dünya markası olan Marmarabirlik ne kadar büyürse zeytin üreticilerimiz de o kadar büyür ve ülke ekonomisine de katma değer sağlar" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 04:59
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