“Marmarabirlik bir dünya markası”

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın Marmarabirlik'i ziyaret etti. Yönetimi Kurulu Başkanı Hidamet Asa'dan kurumun son durumu hakkında bilgi alan Akın, "Dünya markası olan Marmarabirlik ne kadar büyürse zeytin üreticilerimiz de o kadar büyür ve ülke ekonomisine de katma değer sağlar" dedi.