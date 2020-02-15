“Marmarabirlik bir dünya markası” - Son Dakika
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“Marmarabirlik bir dünya markası”

15 dakika önce

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın Marmarabirlik'i ziyaret etti.

“Marmarabirlik bir dünya markası”, System.String[]

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın Marmarabirlik'i ziyaret etti. Yönetimi Kurulu Başkanı Hidamet Asa'dan kurumun son durumu hakkında bilgi alan Akın, "Dünya markası olan Marmarabirlik ne kadar büyürse zeytin üreticilerimiz de o kadar büyür ve ülke ekonomisine de katma değer sağlar" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Ahmet Akın, Balıkesir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 04:59 
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