Son Dakika Haberleri: Marmarabirlik Bu Yıl 40 Bin Ton Ürün Satmayı Hedefliyor

Marmarabirlik Bu Yıl 40 Bin Ton Ürün Satmayı Hedefliyor

20 dakika önce

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, bu sene 40 bin ton ürün satmayı hedeflediklerini bildirdi.

Marmarabirlik Bu Yıl 40 Bin Ton Ürün Satmayı Hedefliyor, System.String[]
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, bu sene 40 bin ton ürün satmayı hedeflediklerini bildirdi.

Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre Asa, firmanın Başköy tesislerinde düzenlenen bilgilendirme toplantısında, 302 bayi satış personeliyle bir araya geldi.

Asa, toplantıdaki konuşmasında, 2019 yılını önemsediklerini belirterek, "Marmarabirlik bir dönüm noktasında. Son ürün alım kampanyasında 51 bin ton ürün alımı gerçekleştirdik. 2019 yılında 40 bin ton ürün satmayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz yıl bölgemizde 'var' yılıydı. Bu sene de zeytin ağaçlarının durumuna baktığımızda yine 'var' yılı olacağını öngörmekteyiz. Marmarabirlik geçtiğimiz kampanya döneminde alınan ürün miktarı kadar alabilmesi için en az 40 bin ton ürün satmalıdır." ifadelerini kullandı.

Bayilerin distribütörlük anlamında diğer gıda markalarının ürünlerini de sattığını belirten Asa, önceliklerinin Marmarabirlik olması gerektiğini kaydetti.

Bayilerden, müşteri taleplerini dikkate alarak kendilerine aktarmalarını isteyen Asa, "Ürün satamazsak, ürün alamayız. Kooperatifçilikte işin kuralı aldığınız ürünü satabilmektir. Eğer satamazsak önümüzdeki ürün alım kampanyasında üreticilerimiz sıkıntı yaşar. Bunun için 2019'u ve satışları önemsiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:12 Kaynak: AA

Ekonomi
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