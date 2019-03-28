Son Dakika Haberleri: Marmarabirlik, bu yıl 40 bin ton ürün satmayı hedefliyor

Marmarabirlik, bu yıl 40 bin ton ürün satmayı hedefliyor

54 dakika önce

Bu yıl zeytinde "var" yılı olduğuna işaret eden Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "Ürün alımı olarak geçtiğimiz kampanya dönemindeki miktarı alabilmemiz için 2019 yılında en az 40 bin ton ürün satmamız gerekir" dedi.

Marmarabirlik, bu yıl 40 bin ton ürün satmayı hedefliyor, System.String[]
Bu yıl zeytinde "var" yılı olduğuna işaret eden Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "Ürün alımı olarak geçtiğimiz kampanya dönemindeki miktarı alabilmemiz için 2019 yılında en az 40 bin ton ürün satmamız gerekir" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:17 

Ekonomi
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