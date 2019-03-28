Marmarabirlik, bu yıl 40 bin ton ürün satmayı hedefliyor
54 dakika önce
Bu yıl zeytinde "var" yılı olduğuna işaret eden Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "Ürün alımı olarak geçtiğimiz kampanya dönemindeki miktarı alabilmemiz için 2019 yılında en az 40 bin ton ürün satmamız gerekir" dedi.
Bu yıl zeytinde "var" yılı olduğuna işaret eden Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "Ürün alımı olarak geçtiğimiz kampanya dönemindeki miktarı alabilmemiz için 2019 yılında en az 40 bin ton ürün satmamız gerekir" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:17
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