Marmarabirlik'e anlamlı ödül - Son Dakika

Marmarabirlik'e anlamlı ödül

Sektöründe ihracat rekorları kıran Marmarabirlik'e başarılarından dolayı Türkiye Kooperatifler Fuarında düzenlenen törende ödül verildi.

Marmarabirlik'e anlamlı ödül, System.String[]

Sektöründe ihracat rekorları kıran Marmarabirlik'e başarılarından dolayı Türkiye Kooperatifler Fuarında düzenlenen törende ödül verildi. Ödülü Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan alan Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, " Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın göndermiş olduğu mesajda Marmarabirlik'ten övgü ile bahsetmesi bizleri gururlandırmıştır" dedi.

Türkiye'de kooperatifçiliğin geliştirilmesi, kooperatif ürünlerinin tanıtımı ve kooperatifler aracılığıyla iç ve dış ticaretin geliştirilmesi amacı Ticaret Bakanlığı tarafından 4'üncüsü gerçekleştirilen 'Türkiye Kooperatifler Fuarı' Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da başladı. Fuar 27 Eylül tarihinde sona erecek.

"Birlikte Üretim, Birlikte Büyüme" teması ile düzenlenen ve açılışını Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yaptığı fuarda, başarılı kooperatiflere ödülleri verildi. Marmarabirlik, zeytin ve zeytinyağı sektöründe ihracatta gösterdiği bu başarılı performansından dolayı ödüle layık görüldü. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa'ya ödülü Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan verdi.

" Aldığımız bu ödül 30 bin ortağımız adına bizleri mutlu etmiştir" diyen Başkan Asa şunları söyledi: "Türkiye Kooperatifler Fuarı açılış programına katılamayan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın göndermiş olduğu mesajında Marmarabirlik'in Türkiye'nin En Büyük 500 firma ve geçtiğimiz yıl yeniden İhracat Şampiyonu olmasını mesajında hatırlatması ve tüm kooperatiflere örnek göstermesi bizleri gururlandırmıştır."

Hidamet Asa, "Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan hanımefendinin dünyadaki kooperatiflerin ticari hacmi ve ilk 300 içerisinde Türkiye den hiçbir kooperatifin bulunmadığına dikkat çeken konuşmasında, ödülü takdim ederken, 'dünyada en yüksek ciro hacmi olan ilk 300 kooperatif arasında Marmarabirlik'i görmek istiyoruz. Bunu başaracak güçtesiniz' ifadeleri bizleri ayrıca motive etmiştir" şeklinde konuştu.

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatiflerine verilen desteğin, Tarım Satış Kooperatiflerine de verilmesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Hidamet Asa, "Türkiye Kooperatifler Fuarı kooperatifler arasında dayanışma ve işbirliğini artırmaktadır. Tarım sektörünün kalkınması kooperatifçiliğin gelişmesine bağlıdır. Ülkemizde kooperatif ve ortak sayısının artması ekonomik ve toplumsal kalkınmamıza büyük faydalar sağlayacaktır" dedi. - BURSA

Ruhsar Pekcan, Kooperatif, İhracat, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 16:01 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Marmarabirlik'e anlamlı ödül - Son Dakika Ekonomi


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