Marmarabirlik Elazığ ve Malatya için seferber oldu - Son Dakika

Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem felaketi sonrası afetzede vatandaşlarımıza yardım elini uzatan Marmarabirlik, bölgeye 2 yardım tırı gönderdi. Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa,"Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem sonrası yaraları sarmak hepimizin görevidir" dedi.



Elazığ ve Malatya'da yaşanan ve 41 vatandaşın hayatını kaybetmesine sebep olan deprem sonrası tüm Türkiye seferber oldu. 32 Bin ortağı bulunan Marmarabirlik, bugüne kadar olduğu gibi üzerine düşen sorumluluğu yine yerine getirerek depremzede vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için yardım elini uzattı.



Marmarabirlik/ Kızılay Genel Merkez koordinasyonuyla deprem bölgesine zeytin ve türevlerini içeren 2 yardım tırı gönderdi. Ayrıca Marmarabirlik Elazığ bayisi Aydın İçkilli ve Malatya bayisi Özdemirler Gıda da bölgelerinde meydana gelen afet nedeniyle depremzedelere yardımda bulundu.



"Tüm ülkemize geçmiş olsun" diyen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "Marmarabirlik ailesi olarak, deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Türk insanın en büyük özelliği zor zamanlarda birbirine yardım elini uzatmasıdır. Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem sonrasında, halkımız tam anlamıyla kenetlenmiştir. Depremin acısını azaltmak, afet bölgesindeki kardeşlerimizin yaralarını sarmak için Marmarabirlik de her zaman olduğu gibi üzerine ne görev düşüyorsa yapmaktadır. Kızılay Genel Merkez koordinasyonuyla, 2 yardım tırımızı bölgeye gönderdik. Kardeşlerimizin acıları, acımızdır. Bu zor günlerde bir olmalıyız, birlikte olmalıyız. Arama kurtarma ekiplerinin olağanüstü çalışmaları ve üstün gayretleri ile birçok vatandaşımızın hayatı kurtarılmıştır. Şimdi sıra, depremzede vatandaşlarımızın acıların bir nebze olsa da hafifletmek ve onlara dokunmakta. Biz de bölge bayilerimizle birlikte bunu yapıyoruz. Marmarabirlik 32 bin ortağın değil, Türkiye'nin kuruluşudur "dedi. - BURSA