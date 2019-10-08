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Marmarabirlik heyeti Almanya'da fuara katıldı

17 dakika önce

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) heyeti, Almanya'da bu yıl 100'üncü yılını geride bırakan Anuga Fuarı'na katıldı.

Marmarabirlik heyeti Almanya'da fuara katıldı, System.String[]

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) heyeti, Almanya'da bu yıl 100'üncü yılını geride bırakan Anuga Fuarı'na katıldı.

Marmarabirlik'ten yapılan açıklamaya göre, birliğin fuarda açtığı stant, kaliteli ve farklı ürün yelpazesiyle ilgi gördü.

Fuara katılan Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Marmarabirlik'in fuarda çok olumlu geri dönüşler aldığını bildirdi.

Birliğin 2019 yılında ihracat rekoruna koştuğunu vurgulayan Asa, şunları kaydetti:

"Avrupa'da pazar payımızı artırmak için Almanya hedef ülkeler arasında birinci sırada. Köln'de alınan arsa üzerine depolama tesisi yapılacak. Yapılacak olan bu tesis sayesinde bayilerimizin daha az stok ile daha çok satış yapmalarına katkı sağlayacağız. Ülkede satılamayan ürünleri değil en kaliteli ürünleri ihraç etmeliyiz. Avrupa pazarı, ürünün nakde çevrileceği bir pazar olarak görülmemelidir. Türkiye'den en kaliteli sofralık zeytinler ihracat yapılmalı ki her geçen yıl ihracat miktarımız artsın ve pazarımız büyüsün."

Ürünlerinde doğallık ve kalitenin ön plana çıktığına işaret eden Asa, "Marmarabirlik, 320 barkodu olan ürünlerini, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere 54 ülkeye doğrudan ihraç etmektedir. Bu yıl hedefimiz 1954 yılında kurulan Marmarabirlik'in en yüksek ihracat miktarına ulaştırmaktır." ifadelerini kullandı.

S.S. Marmara Zeytin, İhracat, Almanya, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:10 Kaynak: AA
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