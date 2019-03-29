Marmarabirlik'i Ziyaret Ettiler

31 Mart yerel seçimleri öncesi MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, Cumhur İttifakı Mudanya Belediye Başkan adayı Dr. Murat Ünal Marmarabirlik'i ziyaret etti.

31 Mart yerel seçimleri öncesi MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, Cumhur İttifakı Mudanya Belediye Başkan adayı Dr. Murat Ünal Marmarabirlik'i ziyaret etti. Birlik Başkanı Hidamet Asa'nın ev sahipliği yaptığı ziyarette Mustafa Hidayet Vahapoğlu Marmarabirlik'ten övgü ile söz etti.



31 Mart yerel seçimleri öncesi Marmarabirlik önemli ziyaretçileri vardı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, MHP MYK üyesi Fevzi Zırhlıoğlu, MHP Bursa İl Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Bozkurt, AK Parti Mudanya İlçe Başkanı İnci Söğütlü, MHP Mudanya İlçe Başkanı Selçuk Yılmaz, Cumhur İttifakı Mudanya Belediye Başkan adayı Dr. Murat Ünal ile parti örgütlerinin temsilcileri Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa tarafından karşılandı.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ve Birlik hakkında konuklara kısa bir sunum yapan Hidamet Asa, "2010 yılında göreve geldiğimiz günden bu yana Marmarabirlik, büyük bir değişim ve dönüşüm yaşanmıştır.Gayrimenkullerin ipotek edildiği ve büyük bir borç kıskacı içinde aldığımızı kurumu, alım rekorları kıran, ihracat şampiyonu olan, kara geçirerek öz kaynakları ile ortaklarına kar payı dağıtan, ürün bedellerini kendi öz kaynaklarıyla ile ödeyen, 1 TL kredi kullanmayan bir kurum haline gelmiştir. Gerek yurt içi gerekse yurt dışında pazar payımızı en üst noktalara taşıdık. Bu başarıları üreticilerimiz ile birlikte sağladık. Ayrıca hükümetimiz de bize zor zamanda sahip çıkarak büyük destek verdi" dedi.



Marmarabirlik'in geldiği noktanın övgüye değer olduğunu vurgulayan Vahapoğlu ise " Zeytin Bursa'nın olmazsa olmazlarından. Baktığımızda birçok ilçemizin geçim kaynağı zeytin. Marmarabirlik öncülüğünde üreticilerimizin birlik beraberliğinden doğan bu başarı diğer kooperatiflere örnek olmalı. Marmarabirlik'in ülke ekonomisine kazandırdığı katma değer çok önemlidir. Bu ziyaretimiz ile Birliğin gücünü ve büyüklüğünü yerinde görme fırsatı bulduk" ifadelerini kullandı.



Dr.Murat Ünal'da ziyarette yaptığı konuşmada, "Gerek Mudanya gerekse diğer ilçelerimizdeki zeytin üreticilerinin sorunlarını çok iyi biliyoruz. Seçilmemiz durumunda Marmarabirlik ve zeytin üreticisinin her türlü yanında olacağımızı buradan bir kez daha deklere ediyorum. Ama gelin görün ki geçtiğimiz günlerde bir parti Genel Başkanının İznik'te yaptığı konuşmada, bu ülkede zeytin ithalatının herkes tarafından yasak olduğunun çok iyi bilinmesine rağmen, 'zeytin ithal ediyoruz' açıklaması tam anlamı ile bir akıl tutulmasıdır. Bu tür açıklamalar zeytin üreticisinin havuzundaki ürününün para etmemesine sebep olmaktadır." dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, Cumhur İttifakı Mudanya Belediye Başkan adayı Dr. Murat Ünal, AK Parti ve MHP parti yetkilileri daha sonra fabrika üretim tesislerini gezdiler. - BURSA

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