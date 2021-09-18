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Marmarabirlik ihracatta 7. ödülünü aldı - Son Dakika

Marmarabirlik ihracatta 7. ödülünü aldı

18.09.2021 18:35
Marmarabirlik ihracatta 7. ödülünü aldı, System.String[]

Yaptığı yatırımlarla kendini sürekli yenileyen, ürün çeşitliliğini genişleten, tüketici memnuniyetine önem veren, ortaklarının refah seviyesini artırmak için yetiştirdikleri ürünün değerine değer katan Marmarabirlik, 60 ülkeye yapmış olduğu 9 bin ton ihracat ile Türkiye İhracatçılar...

Yaptığı yatırımlarla kendini sürekli yenileyen, ürün çeşitliliğini genişleten, tüketici memnuniyetine önem veren, ortaklarının refah seviyesini artırmak için yetiştirdikleri ürünün değerine değer katan Marmarabirlik, 60 ülkeye yapmış olduğu 9 bin ton ihracat ile Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 2020 yılı ihracat şampiyonları listesinde zeytin ve zeytinyağı sektöründe 7'inci kez ihracat şampiyonu oldu.

TİM tarafından düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı ödül töreninde, Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa'ya ihracat şampiyonluğu ödülünü Ticaret Bakanı ve TİM Başkanı İsmail Gülle verdi.

Ödülü üretici ortaklar adına aldığını belirten Asa, "İhracattaki başarımızı daha da artıracağına inandığımız bu ödülü almak bize büyük mutluluk ve güç vermiştir. Bu başarıya ekip çalışmasıyla ulaştık. Çalışma arkadaşlarıma, 30 bin zeytin üreticisi ortak adına teşekkür ediyorum. Marmarabirlik'in geleceği aydınlıktır" dedi. Marmarabirlik'in son 10 yılda ihracatta geldiği noktayı Başkan Asa şu sözlerle özetledi: "Bugüne kadar ihracatı Marmarabirlik'in geleceği olarak gördük.İhracatımız 2010 yılı öncesi 4 bin tonlar seviyesindeyken, 2020 yılında 9 bin ton olarak gerçekleşmesi ve 2011 yılından bu yana aldığımız ödüller ihracata verilen önemin bir göstergesidir. Pandemi nedeniyle birçok sektörde ihracatta sıkıntı yaşanırken, Marmarabirlik bu dönemde ihracatını artırmayı başarmıştır. Bir önceki yıla göre ihracatta miktar olarak % 25 büyüme gerçekleşmiştir. Toplam ciromuzun % 25'lik kısmını ihracat oluşturmaktadır." Yurtiçi ve yurtdışı pazar payını sürekli artıran Marmarabirlik'in global bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirten Asa, "Hedefimiz ihracat yaptığımız 60 ülkede etnik pazar dışında da tercih edilen marka olmaktır. Birçok ülkede ulusal zincir mağazalarının rafında Marmarabirlik ürünleri yer almaktadır. Almanya'da Lidl ve Real, Rusya'da Azbuka Vkusa ve Magnet, Özbekistan'da Korzinka, Avusturya'da Penny, Ukrayna'da Auchan ve Novus, Hollanda'da Alberthein, İsviçre'de Migros, Avustralya'da Coles Mayer, Kırım'da da Yabloko, Klever ve Toçka ulusal zincir marketler olmak üzere, ürünlerimiz farklı ülkelerde önemli market zincirlerin raflarında yer almış, bu da Birliğimize yeni bir ivme kazandırmıştır. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100.yılında 10 bin ton ve 30 milyon dolar ihracat yapmayı hedefliyoruz" dedi. - BURSA

Marmarabirlik ihracatta 7. ödülünü aldı
Marmarabirlik ihracatta 7. ödülünü aldı
Marmarabirlik ihracatta 7. ödülünü aldı

Marmarabirlik, cumhurbaşkanı, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Marmarabirlik ihracatta 7. ödülünü aldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Marmarabirlik ihracatta 7. ödülünü aldı - Son Dakika
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