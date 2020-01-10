Marmarabirlik'in 2020 hedefi 700 milyon lira ciro - Son Dakika

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), 2020 yılında 700 milyon lira ciro yapmayı hedefliyor.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Marmarabirlik, geçen yılki rakamı yüzde 14 oranında artırarak 45 bin ton ürün satışına ulaşmaya çalışacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, geçen yıl 600 milyon lira ciro elde ettiklerini belirterek, "Göreve geldiğimizden bugüne değişim, dönüşüm ve planlı büyüme hedefi ile yolumuza devam ediyoruz. Marmarabirlik'in 2020 hedefi, 45 bin ton ürün satmak ve 700 milyon lira ciroya ulaşmaktır. 2019'da miktar olarak 7 bin 200 ton ürün ihraç ederek, en yüksek ihracat rakamına ulaşılmıştır. 2020'de ise 8 bin 500 ton ürün ve 28 milyon dolarlık ihracat hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Birliğin iki yıldır piyasa koşullarının üzerinde bir fiyatla ürün alımı yaptığını kaydeden Asa, üreticilere 16 milyon 600 bin lira destek verdiklerini bildirdi.

Asa, üreticileri mağdur etmeden zorlukları aşmaya çalıştıklarını belirtti.