Marmarabirlik kooperatifçilik fuarında

Marmarabirlik, Ticaret Bakanlığınca 5-8 Aralık'ta Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen Türkiye Kooperatifler fuarına katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Marmarabirlik'in ülkemizde kooperatifçiliğin örnek kuruluşlarından biri olduğunu söyledi.



5-8 Aralık' tarihleri arasında 3'üncüsü gerçekleştirilen Türkiye Kooperatifler Fuarı'nda "Küresel Ekonomiye Kooperatiflerin Etkisi" değerlendirildi. Fuarın açılışını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yaptı. Ülkemizde Marmarabirlik'in kooperatifçiliğin örnek kuruluşlarından biri olduğuna vurgu yapan Fuat Oktay, kooperatifçiliğin yaygınlaştırılması için gereken çalışmaların yapıldığını bildirdi. Fuarın ve ülkemizdeki kooperatifçiliğin genel bir değerlendirmesini yapan Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "Kooperatifçiliğin önemi ve etkisi ülkemizde her geçen gün daha da iyi anlaşılmaktadır. Kooperatifler, üreticiden tüketiciye doğrudan ulaşan yapılardır. Ülkemizde tarım sektörünün kalkınması için kooperatifler daha etkin rol almalı ve kooperatiflere verilecek destekler artırılmalıdır. Tarım sektörünün kalkınması kooperatifçiliğin gelişmesine bağlıdır" dedi.



Dünya geneline baktığımızda kooperatifçiliğin ülkemizde istenilen seviyede olmadığını belirten Marmarabirlik Başkanı Hidamet Asa, "Başta Avrupa olmak üzere dünyada pek çok ülkede kooperatifçilik yapılanması bulunmaktadır. Tahminlere göre dünyada altı kişiden birisi kooperatif üyesi. Türkiye'de 49 bin kooperatif ve 6 milyon kooperatif üyesi vardır. Ülkemizde kooperatifçiliğin gelişmesi için önem ve destekler verilmelidir. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay'ın kooperatifçiliğin örnek kuruluşlarından biri olarak Marmarabirlik'i göstermiş olması 32 bin ortağımız adına gurur vericidir" ifadelerini kullandı.



Marmarabirlik'in sektörün öncüsü olduğunu belirten Asa, "Son 10 yılda sofralık zeytin sektörüne yön veren bir kurum haline gelmiştir. Bu başarının temelinde kaynaklarımızın ve kapasitemizin doğru zamanda harekete geçirilmesi vardır. Doğru planlamalar yaparak ve doğru adımlar atarak her geçen gün başta üretimimizi artırdık ve marka gücümüze değer katmaya çalıştık. Yenilikçi yatırımlar ve çalışmalar ile gerek yurtiçi, gerekse yurtdışı pazar payımızı artırdık. Krediye ihtiyaç duymadan öz kaynaklarımızla ürün almaya çalıştık. Kooperatifçilikte başarı ne kadar artarsa bundan hem ortaklar, hem tüketicilerimiz hem de ülkemiz kazançlı çıkacaktır" diye konuştu. - BURSA