Marmarabirlik "Marka Destek Programı"Na Dahil Edildi

Marmarabirlik, Ticaret Bakanlığının "Marka Destek Programı"na dahil edilen Türkiye 'de ilk kooperatif oldu.Birlikten yapılan yazılı açıklamada, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay'ın, Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa ile görüşmesinde, Birliğin destek programına alındığı müjdesini verdiği duyuruldu.Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:"2017 yılında yapılan tebliğ değişikliği ile kooperatif ve birliklerin Marka Destek Programı'na müracaat etme imkanının sağlanmasıyla birlikte, 4 Ekim 2018 tarihinde resmi başvuru yapılmıştı. Marmarabirlik, kurumsal yönetim, marka, pazarlama ve tedarik zinciri performansı ile bilgi teknolojileri gibi gerekli bütün kriterleri incelenmesi ve uygun bulunması sonucunda marka destek kapsamına dahil edildi. Marka Destek Programı; yurt dışında Marmarabirlik'in marka gücünü artırmak üzere yapılacak olan tanıtım, reklam ve pazarlama giderleri, yurt dışı ofis, depo ve mağaza kiraları, dekorasyonu, yurt dışı reyon kira ve yurt dışı showroom kira ve dekorasyonu çalışmalarına destek olacaktır. Marmarabirlik, Marka Destek Programı kapsamında hedef bölge olarak bugüne kadar satışların az olduğu Orta Doğu 'yu belirlerken, bu doğrultuda özellikle Irak 'ta kapsamlı çalışmalar yapılacağı belirtildi.""Çok önemli bir adım daha attık"Ayrıca, açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, kooperatif ve birliklerin Marka Destek Programı'na alınması için büyük çaba sarf ettiklerini belirtti.Asa, şunları kaydetti:"Bu doğrultuda yaptığımız girişimler neticesinde, uluslararası pazarda küresel bir oyuncu olma adına çok önemli bir gelişme olduğunu düşünüyoruz. Dünya genelinde bilinen bir marka olma yolunda çok önemli bir adım daha attık. Marmarabirlik, Marka Destek Programı ile çok daha büyüyecek ve üreticinin gücüne güç katacaktır. Hedefimiz, 2023 yılına kadar ihracatımızı katlayarak artırmaktır. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere 54 ülkeye doğrudan ihracat gerçekleştiren ve dünya standartlarında üretim yapan Birliğimiz, Ar-Ge faaliyetleri, inovatif çalışmalarla her geçen gün marka değerini artırmaktadır.32 bin ortağımız her şeyin en güzelini hak ediyor, bu başarı hepimizin. Türkiye'de ilk defa bir kooperatif marka destek programına dahil edildi. Mevcudu muhafaza etmek kolaydır. İlkleri başarmak zordur. Biz ilkleri başarmayı kendimize ilke edindik. Çünkü zeytin üreticisi her şeyin en güzelini hak ediyor. 2010 yılında göreve geldiğimizde hedefimiz Marmarabirlik'i zirveye taşımaktı. Sizlerle birlikte başardık. Şimdi ise hedefimiz zirvede kalıcı olmaktır. Tüketicilerimiz, bundan sonrada Marmarabirlik reklamlarını bir Alman, bir Amerikan, bir Rus kanalında görebilecektir."Hidamet Asa, programa kabul edilmelerinde destekleri bulunan kişi ve kuruluşlara teşekkür etti.