Marmarabirlik organik gübre üretimine başladı - Son Dakika
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Marmarabirlik organik gübre üretimine başladı

6 saat önce

Marmarabirlik, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) iş birliğiyle organik ve organomineral gübre üretimine başladı.

Marmarabirlik organik gübre üretimine başladı, System.String[]

Marmarabirlik, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) iş birliğiyle organik ve organomineral gübre üretimine başladı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, zeytin ağaçlarında verimi artırması ve üretim maliyetlerini düşürmesi hedeflenen "KopOrganik" adlı gübre, 3 senelik çalışmanın sonucu olarak ortaya çıktı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "Ürettiğimiz gübre, toprak düzenleyici ve besin elementleri kaynağıdır. Amacımız, zeytin ağaçlarında verimi artırmak ve üretim maliyetlerini düşürmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Marmarabirlik AR-GE Biriminin, TÜBİTAK desteği ve BUÜ Ziraat Fakültesi iş birliği ile yürütülen çalışmalar neticesinde projenin tamamlandığını duyuran Asa, Güney Marmara'da zeytin bahçelerinde organik madde ve bitki besin elementlerinin yetersiz olduğunu belirtti.

Gübrenin ilk etapta Marmarabirlik'e bağlı kooperatiflerde satışa sunulacağını bildiren Asa, şunları kaydetti:

"Organik gübrenin her yıl kullanılması halinde zeytin bahçelerinde kimyasal gübre kullanımının azaltılmasını hedefliyoruz. Organik ve organomineral gübre, piyasa koşullarının yüzde 30 altında bir fiyatla satılacaktır. Üretimde herhangi bir kimyasal madde kullanılmadığı için kokusuz, koyu kahve veya siyah renklidir. Uygulanan prosesin sonucu olarak humik asit içeriği çok yüksektir."

Uludağ Üniversitesi, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:08 Kaynak: AA
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