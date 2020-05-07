Marmarabirlik ortaklarına 27 milyon TL ödeme yapacak - Son Dakika
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Marmarabirlik ortaklarına 27 milyon TL ödeme yapacak

6 saat önce

2019-2020 ürün alım kampanyasında 43 bin 500 ton ürün alımı gerçekleştiren Marmarabirlik, ortaklarına 27 milyon TL'lik ödeme yapacak.

Marmarabirlik ortaklarına 27 milyon TL ödeme yapacak, System.String[]

2019-2020 ürün alım kampanyasında 43 bin 500 ton ürün alımı gerçekleştiren Marmarabirlik, ortaklarına 27 milyon TL'lik ödeme yapacak. Yapılacak bu ödeme ile birlikte ortaklara borçlarının kalmayacağını belirten Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa,"Büyümek ve ortaklarımızın refah seviyesini artırmak için yatırımlara devam etmeliyiz" dedi.

Ürün alım planı dahilinde nisan ayı sonunda yapılacak olan ürün bedeli ödemelerini 10 Nisan'a çekerek üreticinin yüzünü güldüren Marmarabirlik, 13 Mayıs'ta 27 milyon TL'lik ödeme yapacak. Yapılacak olan bu ödeme ile birlikte Marmarabirlik'in ortaklarına borcu kalmayacak. Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "Ortaklarımızdan alınan ürünlerin 18-28 kalibre arasına 50 kuruş 29-30 kalibre arasına da 25 kuruş olmak üzere kilo başına destek verilmesi kararı alınmıştı. Bu kapsamda Marmarabirlik olarak üreticimize 17 milyon TL ödeme yapılmaktadır. Ortaklarımızın ürün alım planı dışında teslim ettiği kota fazlası ürün bedelleri ve kilo başına verilen destek ödemelerinin tamamı 13 Mayıs Çarşamba günü akşamı saat 18.00'den itibaren Ziraat Bankası aracılığı ile yapılacaktır" dedi.

Piyasa koşullarının altında bir fiyatla gübre ve zirai ilaç dağıtımının yapıldığını belirten Asa, "Ortaklarımızın bir sonraki ürün alım kampanyasında teslim edeceği ürün bedellerinden kesilmek üzere 21 milyon TL'lik gübre ve zirai ilaç dağıtımı yapılmıştır. Amacımız üreticilerimizin girdi maliyetlerin düşürmek ve destek olmaktır. Ürün bedeli ödemelerinden sonra sıra firmalardan alınan gübre ve zirai ilaç bedellerini ödemeye gelmiştir" dedi.

Kurumun geleceği açısından önemli mesajlar veren Asa, "Dünyada bilinirliği ve yurtiçinde satışları her geçen gün artmakta olan Marmarabirlik'in sürdürülebilir yapısının devam etmesi için planlı bir şekilde ürün alımı yapılmalı. Ürün alabilmek için de kooperatiflere depolama tesisleri, entegre tesislerimize de yatırımlar yapılmalıdır. Bunun yanında satışları artırmak için yurtiçi ve yurtdışında yeni satış ağları oluşturulmalı, tanıtım ve reklam çalışmalarına daha da önem verilmelidir. 2010 yılından bugüne yaptığımız yatırımların meyvelerini topluyoruz. Büyümek ve ortaklarımızın refah seviyesini artırmak için yatırım yapmaya devam etmek zorundayız" diye konuştu.

Ürün bedellerinin ödenmesinde bugüne kadar kredi kullanmadıklarını ve bu sistemin devam etmesi gerektiğini belirten Başkan Hidamet Asa ödemeler konusunda şunları söyledi: "Daha çok ürün alabilmek için ödemelerin belirli bir takvime yayılması gerekmektedir. Marmarabirlik'in kampanya döneminde aldığı ürün bedellerinin tamamını peşin olarak ödemesi mümkün değildir. Bugüne kadar kurduğumuz sistem ile önce planlı bir ürün alımı yapılmakta, pazarlama tarafından satış stratejisi belirlenmekte, satışlardan geri dönüşlere göre üreticiye ürün bedelleri ödenmektedir. Bunun dışında başka bir sistem yoktur. Kısaca Marmarabirlik kendi yağı ile kavrulacak güçtedir." - BURSA

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 01:20 Kaynak: İHA


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