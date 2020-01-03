Marmarabirlik ortaklarından 43 bin ton ürün aldı

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), üreticilerden 43 bin ton ürün aldı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, 21 Ekim 2019'da başlayan alım kampanyası 8 Ocak'ta sona erecek.

Kampanya kapsamında üreticilerden şu ana kadar 43 bin ton ürün alan Marmarabirlik, ortaklarına 145 milyon lira ödeme yaptı.

Üretici alacaklarının kalan kısmı ise iki taksit halinde 31 Ocak'ta ve nisan ayının son haftasında ödenecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, hasat öncesi tarım ilçe müdürlükleri ve ziraat odalarının yaptığı maliyet çalışmalarının sonucunda 1 kilogram zeytinin üretim maliyetinin 4,5 lira olarak açıklandığını, kampanya sürecinde yağlık dahil olmak üzere ortalama alım fiyatlarının 8 lira olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Üreticilerin kilogram başına 3,5 lira ile emeklerinin karşılığını aldıklarını belirten Asa, şunları kaydetti:

"Ürün alım kampanyası başladığında geçtiğimiz yılın fiyatlarını avans fiyat olarak açıklamıştık. Hasat döneminin başladığı 21 Ekim'den bugüne piyasa koşulları gözlemlenmiştir. Hasat süresi boyunca Marmarabirlik fiyatlarının üzerinde bir fiyatla ürün alımı yapılmamıştır. Marmarabirlik'in belirlediği avans fiyatlarının üzerine fiyat farkı oluşmamıştır. Marmarabirlik'in 12,60 liraya aldığı ürünü piyasada diğer alıcılar 9-10 liraya almıştır. Piyasa koşullarından 4 lira pahalı aldığınız bir üründe rakiplerinizle rafta nasıl rekabet edebilirsiniz? Açıklanan avans fiyatlarının üzerine fark oluşmamıştır fakat üreticilerimizin zor durumda olduğunu da görüyoruz. Birlik Yönetim Kurulumuz tarafından ortaklarımıza kilogram başına destek verilmesi kararı alınmıştır. Buna göre, üreticilerimizin kooperatiflerine teslim ettiği 18 ile 28 dane arasına kilogram başına 50 kuruş, 29 ile 38 dane arasına ise 25 kuruş destek verilmesi kararı alınmıştır."

Asa, yağlık zeytinler için nihai fiyat uygulanması nedeniyle fark fiyatı uygulanmayacağını ifade etti.

Kilogram başına verilecek destek farklarıyla kota fazlası ürün ödemelerinin, ürün bedeli ödeme takvimi tamamlandıktan sonra yapılacağını belirten Asa, üreticinin önemli girdi kalemlerinden gübrede dağıtım yapılması konusunda çalışmalarının devam ettiği bilgisini verdi.